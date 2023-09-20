مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ريال سوسيداد يلا شوت تويتر..الانتر مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا (0-0)

تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر سبتمبر الجاري بث مباشر.. مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ريال سوسيداد يلا شوت تويتر..الانتر مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا (0-0) Real Sociedad vs. Inter Milan ، تنتظرنا مباراة مثيرة في دوري أبطال أوروبا 2023/2024 بين الإنتر وريال سوسيداد. ستقام هذه المواجهة الليلة وتعدّ من أبرز المباريات في البطولة. في هذا السياق، سيلعب الفريق الإيطالي إنتر ميلان ضد منافسه الإسباني ريال سوسيداد في مجموعة تضم أيضًا بنفيكا البرتغالي وريد بول سالزبورج النمساوي.

إنتر ميلان أظهر أداءً مميزًا في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى المباراة النهائية ولكنه خسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي. الإنتر يسعى إلى استعادة اللقب هذا الموسم ولديه تاريخ طويل في البطولة، حيث فاز بها 3 مرات على مر العصور.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ريال سوسيداد يلا شوت تويتر..الانتر مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا (0-0)

سيكون لدينا الفرصة لمتابعة أداء الإنتر في هذا الموسم ومدى قدرته على المنافسة في دوري الأبطال.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ريال سوسيداد يلا شوت تويتر

مواجهة قوية بين فريق إنتر ميلان الإيطالي، ضد نظيره ريال سوسيداد الإسباني، في الجولة الأولى من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقع فريق إنتر ميلان الإيطالي، في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع كلا من ريال سوسيداد، بنفيكا البرتغالي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة انتر ميلان الايطالي وريال سوسيداد | من هنــــا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنتر ميلان مع نظيره فريق ريال سوسيداد، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الإنتر وريال سوسيداد اليوم في دوري الأبطال

أما القنوات الناقلة لمباراة الإنتر وريال سوسيداد اليوم في دوري الأبطال، تنقل قنوات بين سبورت beIN SPORTS القطرية كافة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل حصري للجماهير العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قنواتها المشفرة فقط، كما ستتيح خاصية مشاهدة مباراة الإنتر وريال سوسيداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر الإنترنت من خلال خدمة بين كونكت المدفوعة وللمشتركين لديها فقط، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة بين سبورت 4 الناقلة لمباراة الإنتر اليوم.

تردد قناة بين سبورت 4 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل الإنتر أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: ماتيو دراميان - ستيفان دي فري - باستوني.

خط الوسط: دومفريس - باريلا هاكان - تشالهان أوجلو - مخيتريان - ديماركو.

الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل ريال سوسيداد أمام الإنتر

حراسة المرمى: أليكس ريميرو.

خط الدفاع: تراوري - زوبيلديا - نورماند - تيرني.

خط الوسط: منديز - زوبيمندي - ميرينو.

الهجوم: كوبو - أويارزابال - بارينيتشيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة انتر ميلان الايطالي وريال سوسيداد | من هنــــا

كان فريق إنتر ميلان قد خسر أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي؛ في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الماضي، بعدما تلقى الهزيمة بهدف نظيف.

ويذكر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي المسئولة، بشكل حصري داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، ويتم بث مباراة إنتر ميلان ضد ريال سوسيداد عبر قناة beIN Sports Premium1HD.