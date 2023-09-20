أسرة الغطس بنادي الزمالك تشكر العتال على استجابته لمطالبهم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حرص هاني العتال نائب رئيس الزمالك الأسبق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة على الاجتماع بأسرة الغطس بالنادي وأولياء الأمور وذلك بعد شكواهم من وجود مشاكل في بوردات الغطس بالنادي.

و استجاب العتال لمطالب الأعضاء وتكفل بإصلاح بوردات الغطس ومحاولة توفير الأدوات المطلوبة لهم في الفترة القادمة.

و أكد العتال، أن هدفه الرئيسي هو خدمة القلعة البيضاء وأعضاء الجمعية العمومية مشددا على أن النادي بحاجة الأن لتكاتف الجميع لمحاولة حل كافة الأزمات التي يعاني منها النادي وتوفير الخدمات اللائقة لأعضاء القلعة البيضاء.

ووعد هاني العتال اعضاء الجمعية العمومية خلال لقاءات موسعة في مقر الزمالك بالعمل منذ اليوم الأول له عند انتخابه نائبا لرئيس النادي والحصول على ثقة الجمعية العمومية في تنفيذ برنامجه الانتخابي المخصص لتطوير كافة الجوانب الاجتماعية للأعضاء بخلاف العمل الجماعي مع المجلس الجديد في بناء منظومة إدارية قوية محترفة في كافة اللعبات الجماعية الفردية فى المستقبل.

وبدأ هاني العتال جولاته الانتخابية بين اعضاء الجمعية العمومية وسط ترحاب كبير وتفاؤل حول مستقبل الزمالك.

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