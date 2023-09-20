المبعوث الأممي: نرحب بجهود السعودية وعُمان لحل الأزمة اليمنية

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المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن - أرشيفية

أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأربعاء، عن امتنانه لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الرامية إلى التوصل إلى حلول لعدد من القضايا الخلافية تيسيرا لاستئناف عملية سياسية بين اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ورحب غروندبرغ، في بيان، بتجدد الزخم نحو السلام في اليمن وزيارة وفد يمني من صنعاء إلى الرياض.

كما شدد المبعوث الأممي على أهمية استمرار تضافر العمل الإقليمي والدولي لمصاحبة اليمن في طريقه نحو السلام المستدام الذي يلبي تطلعات اليمنيين على تنوعهم.

وأضاف: "إن تجدد الزخم هو خطوة هامة تسهم بشكل إيجابي في جهود الوساطة الأممية من أجل التوصل لاتفاق بين اليمنيين بشأن تدابير لتحسين الظروف المعيشية، ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والانخراط في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأكد المبعوث الأممي، أن هناك حاجة مستمرة للعمل معًا والبناء على المكتسبات والتقدم الذي تم إحرازه خلال الأشهر الماضية لتأسيس منصة شاملة تجمع اليمنيين للتعامل مع اختلافاتهم والاتفاق على حلول لتحقيق السلام والتعافي والتنمية.

الأمم المتحدة سلطنة عمان المملكة العربية السعودية هانس غروندبرغ وفد يمنى
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