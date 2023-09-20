بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا .. يلا شوت

بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت، وستشهد عشاق كرة القدم مواجهة نارية ومثيرة، حيث سيخوض نادي ريال مدريد مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 أمام الفريق الألماني أونيون برلين. يأتي هذا الاصطدام الكروي المنتظر في ملعب سانتياجو برنابيو، معقل النادي الملكي، وهو لقاء يحمل في طياته الكثير من التشويق والتحدي.

تعتبر هذه المباراة هي البداية الرسمية لمسيرة ريال مدريد في البطولة الأوروبية لهذا الموسم، وتأتي بعدما فشل الفريق الملكي في الحصول على اللقب الموسم الماضي بعد خسارته في المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي.

يتنافس ريال مدريد في المجموعة الثالثة بجانب فرق يونيون برلين الألماني، نابولي الإيطالي، وسبورتينج براجا البرتغالي. ويعتبر الفريق الملكي من أبرز المرشحين للتأهل من هذه المجموعة والمنافسة على اللقب الأغلى في القارة الأوروبية.

سيكون مشجعو ريال مدريد على موعد مع لقاء مميز، حيث يأملون في دعم فريقهم ومساندته في هذه المغامرة الأوروبية الجديدة، بينما يبحث الفريق عن بداية قوية تمهد لمشوار ناجح في دوري الأبطال هذا الموسم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

تمرّ نادي ريال مدريد بفترةٍ من النجاحات في الدوري الإسباني، حيث حقّق انتصاراتٍ في 5 مباريات وجمع 15 نقطة، محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الليجا بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على القوة الهجومية لفريقه وعناصره الأساسية، بهدف تعزيز الاستقرار والتألق في مواجهة التحديات القادمة في البطولة. يتضمن الفريق العديد من النجوم مثل كيبا أريثابالاجا، وداني كارباخال، وأنطونيو روديجر، ودافيد ألابا، وفران جارسيا، وإدواردو كامافينجا، بالإضافة إلى أوريليان تشواميني، ولوكا مودريتش، وجود بيلينجهام، وروغيرو، وخوسيلو.

هذه النتائج الإيجابية تمنح الفريق المارينجي الثقة والحماس، وتؤثر بشكل إيجابي على مشواره في البطولة. يتنافس ريال مدريد في مجموعة تضم نابولي الإيطالي وبراجا البرتغالي، ويسعى للتألق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

يسعى موقع الفجر إلى تقديم خدمة مميزة لمحبي كرة القدم ومتابعي الفريق الملكي، حيث يقدم بثًا مباشرًا لمباراة ريال مدريد ضد فريق أونيون برلين. سيتم إقامة هذه المواجهة الحماسية على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، الذي يُعد معقل الفريق الملكي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني ويونيون برلين | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني ويونيون برلين | من هنــــا

يأتي هذا البث المباشر كخدمة خاصة تُقدمها الموقع لجماهير ريال مدريد ومحبيه، وذلك في إطار المتعة والتشويق الذي يُضفيه دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، والمباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. ستكون هذه الخدمة فرصة رائعة لمتابعة المباراة مباشرة والتواصل مع أحداثها على مدار الـ90 دقيقة، مما يمنح المشجعين فرصة لمشاهدة أداء فريقهم الأميركي ومؤازرته في رحلته ببطولة دوري الأبطال.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، ناتشو، أنطونيو روديجير، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، أورلين تشواميني.

خط الهجوم: خوسيلو، رودريجو.

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين

التاريخ الأربعاء 20 أغسطس 2023 موعد المباراة 19:45 مصر والسعودية الملعب سانتياجو برنابيو القنوات الناقلة beIN Sports 2

تردد قناة بي إن سبورتس 2 hd الناقلة للمباراة