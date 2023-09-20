نتيجة الآن مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ اليوم { دوري الأبطال 2023}

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة أوروبية جديدة Manchester United VS FC Bayern Munich اليوم، بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ تويتر: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم يلا شوت، ستُقام مباراة مثيرة في إطار دوري أبطال أوروبا بين فريقي بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد. هذه المواجهة الحاسمة ستجري في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، ومن المؤكد أن هذا اللقاء سيجذب اهتمام عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد يعتبران من الأندية الكبيرة والقوية في دوري أبطال أوروبا، ولذا ستكون هذه المباراة فرصة رائعة لمتابعي الكرة لرؤية أحد أكثر اللقاءات المثيرة في البطولة. ستُبث المباراة مباشرة على العديد من القنوات الرياضية، مما يتيح للجماهير فرصة لمتابعة الحدث ومؤازرة فريقها المفضل. إنها فرصة فريدة للاستمتاع بأداء الفرق الكبيرة ومشاهدة تنافسها في هذه المنافسة الرياضية الكبرى.

نتيجة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونيخ

زوار ومتابعو موقع "الفجر" الكرام، أهلاَ ومرحبًا بكم في تغطية حية ومباشرة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

جووووووووووووووووول أول لبايرن ميونخ

تقدم بايرن ميونخ بهدف أول عن طريق ليروي ساني بعد تمريرة متبادلة مع هاري كين لتصل الكرة إليه مجددًا ويسدد في شباك أونانا بالدقيقة 28.

جوووووووووووووول ثاني لبايرن ميونخ

أضاف سيرج جنابري الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 32 حيث سدد في شباك أونانا بعد تميررة وصلت له من موسيالا.

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ (2-0).

جووووووووووووووول أول لمانشستر يونايتد

تقدم مانشستر يونايتد بهدف أول عن طريق راسموس هويلوند في الدقيقة 49، حيث وصلت له تمرير من راشفورد، ليستلم الكرة ويسدد في شباك بايرن ميونخ.

جوووووووووووووووووووووول ثالث لبايرن ميونخ

هاري كين يسجل الهدف الثالث لبايرن ميونخ من ركلة جزاء.

جووووووووووووووول لمانشستر يونايتد

سجل البرازيلي كاسيميرو هدف مانشستر يونايتد الثاني في شباك بايرن ميونخ بالدقيقة 88.

جووووووووووووووووووووووول رابع لبايرن ميونخ

استلم البديل تيل الكرة بعد تمريرة من كيميش وسدد في شباك أونانا ليحرز الهدف الرابع لبايرن ميونخ في شباك أونانا

جووووووووووووووول لمانشستر يونايتد

أحرز برونو فرنانديز الهدف الثالث لمانشستر يونايتد بتسديدة صاروخية من خطأ احتسب لصالح فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع

أنتهت المباراة

عندما يلتقي بطل الدوري الألماني العريق، بايرن ميونيخ، ببطل الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد، في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2024، يتوقف العالم بأكمله لمشاهدة هذه المواجهة الحاسمة. إن هذه المباراة المثيرة ستجمع بين قوة الفريقين وإمكانياتهما الكبيرة، وستكون تجربة مثيرة تجمع بين التنافس الشديد والمهارة الاستثنائية.

بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد يُعتبران من أبرز وأقوى الأندية في العالم، وهما يمتلكان تاريخًا طويلًا من النجاحات والبطولات. هذه المباراة ستشهد تنافسًا قويًا على أرض الملعب، حيث سيسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وإثبات تفوقه في هذا الصراع الرياضي.

جماهير العالم بأسرها ستترقب هذا اللقاء بشغف، حيث سيتم بث المباراة مباشرة لتلبية شغفهم ومتابعة هذه المواجهة النارية بين نجوم الكرة. سيتجمع عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم لمتابعة هؤلاء الأبطال وهم يتبارون في واحدة من أهم البطولات الكروية على الإطلاق.

بث مباشر مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونيخ تويتر

بالتأكيد، هذه المباراة ستكون لحظة استثنائية مليئة بالتوتر والإثارة، وستترك بصمة قوية في ذاكرة عشاق الرياضة وتظل في أذهانهم لسنوات عديدة قادمة. إنها فرصة نادرة لمشاهدة الأساطير تتنافس في الساحة الدولية، ولن تكون هناك أفضل من هذه اللحظة لعشاق الكرة للاستمتاع بأداء الفرق الكبيرة والتشجيع لفريقهم المفضل.

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

المركز اللاعبين حارس المرمى سفين أولرايش الدفاع كونراد لايمر الدفاع دايوت أوباميكانو الدفاع كيم مين جاي الدفاع ألفونسو ديفيس الوسط الدفاعي يوشوا كيميش الوسط المهاجم ليون جوريتسكا الجناح الأيسر ليروي ساني الجناح الأيمن توماس مولر الجناح الهجومي سيرج جنابري المهاجم هاري كين

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

المركز اللاعبين حارس المرمى أندري أونانا الدفاع ديوجو دالوت الدفاع ليساندرو مارتينيز الدفاع فيكتور ليندلوف الدفاع سيرخيو ريجيلون وسط الميدان سكوت ماكتوميناي وسط الميدان كاسيميرو وسط الميدان كريستيان إريكسن الهجوم برونو فيرنانديش الهجوم ماركوس راشفورد الهجوم راسموس هويلوند

ترددات قنوات beIN SPORTS

القناة التردد عامل الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ قناة Bein Sports المفتوحة على سهيل سات 11566 MHz أفقي 27500 Msps 4/3 قناة beIN SPORTS HD 1 على النايل سات 11013 MHz أفقي 27500 Msps ⅔ قناة beIN SPORTS HD 1 على سهيل سات 11547 MHz عمودي 27500 Msps 3/2

تردد قناة بي ان سبورت 1 الناقلة للمباراة

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الاستقطاب: عمودي.

داية قوية لبايرن ميونخ في الدوري الألماني وتعثر وحيد

يمكن أن نقول أن نادي بايرن ميونخ بدأ موسمه في الموسم الحالي بقوة كبيرة، حينما تغلب في 3 مباريات متتالية بالدوري الألماني، على كل من فيردر بريمن وأوجسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ قبل أن يسقط في فسخ التعادل الإيجابي على ملعبه ووسط جماهيره أمام باير ليفركوزن.

خيبة أمل في مانشستر يونايتد رغم الصفقات الجديدة

وعلى عكس كل التوقعات دخل نادي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج، الموسم الحالي بطريقة سيئة وخسر في 3 مواجهات وحقق الفوز في مباراتين فقط.

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

ويلتقي نادي مانشستر يونايتد مع نظيره بايرن ميونخ اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

وتتابعون مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ الألماني اليوم عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق عصام الشوالي.