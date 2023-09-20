ملخص | أهداف مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. يدربي النار

بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا .. يلا شوت

لقاء قمة الأبطال Bayern Munich vs Manchester United اليوم،بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت، وسيشهد ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية مباراة قوية ومثيرة، حيث يستضيف نادي بايرن ميونخ الألماني نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي. يأتي هذا اللقاء في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024. سيتواجه البطل الألماني والبطل الإنجليزي في مواجهة تعد واحدة من أبرز المباريات في هذه البطولة الرياضية الكبرى.

“بوابة الفجر”ترحب بزواره ومتابعيه الأعزاء، ونقدم لكم تغطية مباشرة وحية لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا. انضموا إلينا لمشاهدة هذا اللقاء المثير والمنتظر، وتابعوا تحليلاتنا وأحداث المباراة للحظة بلحظة. نتمنى للفرق حظاً موفقاً ولكم وقتاً ممتعاً مع هذه المواجهة الكروية المميزة.

جووووووووووووووووول أول لبايرن ميونخ

تقدم بايرن ميونخ بهدف أول عن طريق ليروي ساني بعد تمريرة متبادلة مع هاري كين لتصل الكرة إليه مجددًا ويسدد في شباك أونانا بالدقيقة 28.

جوووووووووووووول ثاني لبايرن ميونخ

أضاف سيرج جنابري الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 32 حيث سدد في شباك أونانا بعد تميررة وصلت له من موسيالا.

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ (2-0).

جووووووووووووووول أول لمانشستر يونايتد

تقدم مانشستر يونايتد بهدف أول عن طريق راسموس هويلوند في الدقيقة 49، حيث وصلت له تمرير من راشفورد، ليستلم الكرة ويسدد في شباك بايرن ميونخ.

جوووووووووووووووووووووول ثالث لبايرن ميونخ

هاري كين يسجل الهدف الثالث لبايرن ميونخ من ركلة جزاء.

جووووووووووووووول لمانشستر يونايتد

سجل البرازيلي كاسيميرو هدف مانشستر يونايتد الثاني في شباك بايرن ميونخ بالدقيقة 88.

جووووووووووووووووووووووول رابع لبايرن ميونخ

استلم البديل تيل الكرة بعد تمريرة من كيميش وسدد في شباك أونانا ليحرز الهدف الرابع لبايرن ميونخ في شباك أونانا

أحرز برونو فرنانديز الهدف الثالث لمانشستر يونايتد بتسديدة صاروخية من خطأ احتسب لصالح فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع

أنتهت المباراة

ستكون عيون عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم متجهة نحو هذا اللقاء، حيث سيكون اللقاء فرصة لرؤية بعض أفضل اللاعبين والفرق في العالم يتنافسون على المستوى الأوروبي. إن تاريخ المباراة والمكان الذي سيقام فيه سيكونان محط اهتمام الجماهير وسيجعلان هذه المواجهة أحد أبرز الأحداث الرياضية لهذا العام.

ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا ؟

وعن موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024،يتوجب على الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أداء مهمة صعبة حينما يحل ضيفًا ثقيلًا على ملعب ستاد أليانز أرينا اليوم، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي. تواجه المباراة تحديًا كبيرًا للفريق الإنجليزي حيث سيواجه بايرن ميونخ، وهو فريق قوي ومحترف يحظى بسجل تاريخي مميز في البطولة. يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء الهام، وسيبذل قصارى جهده للظهور بأداء متميز وتحقيق الفوز، في سعيه المستمر نحو المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، اليمن، الأردن، البحرين، سوريا، العراق، الكويت، لبنان، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اليوم في دوري الأبطال ؟

تنقل قنوات بين سبورت beIN SPORTS جميع مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري للمشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية. لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا عبر الإنترنت، يمكن للمشتركين استخدام خدمة بين كونكت المدفوعة والتي تقدمها قنوات beIN SPORTS. يتعين على المشتركين الاشتراك في هذه الخدمة للحصول على إمكانية مشاهدة المباراة بث مباشر، ويمكن العثور على تفاصيل تردد قناة بين سبورت 1 على موقع قنوات beIN SPORTS الرسمي. يُفضل للمهتمين بمتابعة المباراة التحقق من تفاصيل التردد والاشتراك في الخدمة لضمان مشاهدة المباراة دون مشاكل.

تردد قناة بين سبورت 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3

تشكيل بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا.

مركز اللاعب اللاعب حراسة المرمى سفين أولرايش خط الدفاع كونراد لايمر دايوت أوباميكانو كيم مين جاي ألفونسو ديفيس خط الوسط يوشوا كيميش ليون جوريتسكا ليروي ساني توماس مولر سيرج جنابري الهجوم هاري كين

مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ

إليكم تشكيل تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا.

المركز اللاعب حراسة المرمى أندري أونانا الدفاع ديوجو دالوت الدفاع ليساندرو مارتينيز الدفاع فيكتور ليندلوف الدفاع سيرخيو ريجيلون الوسط سكوت ماكتوميناي الوسط كاسيميرو الوسط كريستيان إريكسن الوسط برونو فيرنانديش الهجوم ماركوس راشفورد الهجوم راسموس هويلوند

بث مباشر Bayern Munich vs Manchester United

معركة شرسة بين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

تتميز المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 بالتوازن والقوة، وعلى الرغم من وجود فرق أخرى في المجموعة إلا أن الصراع الأكبر سيكون بين ناديي مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ. يُعتبر الفريقان المرشحين الأوفر حظًا للتأهل إلى دور الستة عشر في هذه البطولة الرياضية الكبيرة.

مانشستر يونايتد خسر مؤخرًا مباراة مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يسعى لاستعادة توازنه وتحسين أدائه في دوري الأبطال. من ناحية أخرى، بايرن ميونخ يأتي بتعادل في الديربي الألماني، وهو فريق يسعى دائمًا للتألق على الساحة الأوروبية.

ستكون المباراة الأولى بين هذين الفريقين مفصلية وحاسمة لمسارهما في المجموعة، وهما على استعداد لتقديم أداء قوي وتحقيق الانتصار. سيشهد هذا الصراع بين الطرفين اهتمامًا كبيرًا من قبل عشاق الساحرة المستديرة، حيث يتوقع أن يقدموا عروضًا رياضية مثيرة تليق بسمعتهما كبطلين من الدوريات الأوروبية الكبرى.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد

تمت جميع المواجهات السابقة بين البافاري والشياطين الحمر في إطار دوري أبطال أوروبا، وتظهر إحصائيات هذه المباريات تفوقًا طفيفًا لصالح الفريق الألماني. حيث نجح البايرن في تحقيق الفوز في 4 من تلك المواجهات، بينما استطاع اليونايتد الإنجليزي الانتصار في مباراتين فقط أمام البايرن. وانتهت 5 مباريات أخرى بالتعادل بين الفريقين.

فيما يخص التهديف، سجل البافاري مجموع 16 هدفًا في مرمى الشياطين الحمر، بينما نجح الفريق الإنجليزي في تسجيل 13 هدفًا. تعكس هذه الإحصائيات القوة والتوازن بين الفريقين في منافسات دوري الأبطال، وتجعل من المواجهة القادمة بينهما لقاءًا مثيرًا ومنتظرًا بشدة.

ريال مدريد يستهل مشواره أمام يونيون برلين الألماني

في ليلة مليئة بالتوتر والترقب، يُستضيف فريق ريال مدريد الإسباني النجم الصاعد يونيون برلين الألماني على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد. تأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

ينظر الريال إلى هذه المباراة بعيون تطلب الانتصار والانطلاق بقوة في رحلته نحو استعادة اللقب الغائب عنه في الموسم السابق. ويحمل فريق الريال ذكريات ناجحة في هذه البطولة الأوروبية، وسيسعى لتحقيق النجاح والتألق مرة أخرى.

بينما يأتي يونيون برلين كأحد المفاجآت في البطولة، بعدما نجح في بلوغ دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه. سيكونون مستعدين لتحدي الريال وإثبات وجودهم في هذه البطولة الكبيرة.

ستكون هذه المواجهة مناسبة مثيرة لعشاق الكرة حول العالم، حيث يتطلع الجميع لاستمتاع بليلة مليئة بالإثارة والتشويق في سانتياجو برنابيو.

حكم مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن حكم حكم مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

اسم الحكم مهمة الحكم جنسية الحكم جلين نيبيرج حكم ساحة السويد ماهبود بيجي حكم مساعد أول السويد أندرياس سودركفيست حكم مساعد ثانِ السويد آدم لاباك الحكم الرابع السويد بول فان بويكيل حكم الفيديو VAR هولندا أليخاندرو هيرنانديز حكم الفيديو VAR المساعد إسبانيا

جدول مباريات ريال مدريد بدوري الأبطال

الجولة الأولى: ريال مدريد – يونيون برلين (الأربعاء، 20 سبتمبر، الساعة 7:45 مساءً).

الجولة الثانية: نابولي – ريال مدريد (الثلاثاء، 3 أكتوبر، الساعة 9:00 مساءً).

الجولة الثالثة: سبورتنج براجا – ريال مدريد (الثلاثاء، 24 أكتوبر، الساعة 9:00 مساءً).

الجولة الرابعة: ريال مدريد – سبورتنج براجا (الأربعاء، 8 نوفمبر، الساعة 9:00 مساءً).

الجولة الخامسة: ريال مدريد – نابولي (الأربعاء، 29 نوفمبر، الساعة 9:00 مساءً).

الجولة السادسة: برلين – ريال مدريد (الثلاثاء، 12 ديسمبر، الساعة 9:00 مساءً).