ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال اوروبا

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال اوروبا

ديربي الأبطال Bayern Munich vs Manchester United اليوم،، يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال اوروبا، وتستضيف العاصمة الإسبانية مدريد مباراة مثيرة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، حيث يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره يونيون برلين الألماني. ستقام هذه المباراة في ملعب "سانتياجو برنابيو"، الملعب الشهير الذي يعتبره الفريق الملكي معقله.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

"بوابة الفجر" ترحب بجميع الزوار ومتابعي الموقع الأعزاء، ويسعدنا أن نقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة القمة بين فريقي بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في إطار دوري أبطال أوروبا. تابعوا معنا هذه المواجهة المثيرة وكونوا جزءًا من التشويق والإثارة في هذا اللقاء الرياضي الكبير. سنقدم لكم أحداث المباراة بالتفصيل والتحليل، فلا تفوتوا أي تفاصيل واستمتعوا بالمشاهدة.

جووووووووووووووووول أول لبايرن ميونخ

تقدم بايرن ميونخ بهدف أول عن طريق ليروي ساني بعد تمريرة متبادلة مع هاري كين لتصل الكرة إليه مجددًا ويسدد في شباك أونانا بالدقيقة 28.

جوووووووووووووول ثاني لبايرن ميونخ

أضاف سيرج جنابري الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 32 حيث سدد في شباك أونانا بعد تميررة وصلت له من موسيالا.

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ (2-0).

جووووووووووووووول أول لمانشستر يونايتد

تقدم مانشستر يونايتد بهدف أول عن طريق راسموس هويلوند في الدقيقة 49، حيث وصلت له تمرير من راشفورد، ليستلم الكرة ويسدد في شباك بايرن ميونخ.

جوووووووووووووووووووووول ثالث لبايرن ميونخ

هاري كين يسجل الهدف الثالث لبايرن ميونخ من ركلة جزاء.

جووووووووووووووول لمانشستر يونايتد

سجل البرازيلي كاسيميرو هدف مانشستر يونايتد الثاني في شباك بايرن ميونخ بالدقيقة 88.

جووووووووووووووووووووووول رابع لبايرن ميونخ

استلم البديل تيل الكرة بعد تمريرة من كيميش وسدد في شباك أونانا ليحرز الهدف الرابع لبايرن ميونخ في شباك أونانا

أحرز برونو فرنانديز الهدف الثالث لمانشستر يونايتد بتسديدة صاروخية من خطأ احتسب لصالح فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع

أنتهت المباراة

لقد تأهل يونيون برلين لدوري أبطال أوروبا بعد أداء مميز في الدوري الألماني، حيث احتلوا المركز الرابع. هذا التأهل كان إنجازًا كبيرًا بالنسبة للفريق، حيث سيشاركون في هذه البطولة المرموقة للمرة الأولى في تاريخهم.

ريال مدريد، من جهة أخرى، هو فريق ذو تاريخ حافل في دوري أبطال أوروبا، وهو يسعى دائمًا للتألق في هذه البطولة. بدأوا الموسم بقوة وسيكونون مستعدين لمواجهة تحديات يونيون برلين.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بث مباشر

ستكون هذه المباراة الأولى بين الفريقين في تاريخهما في دوري أبطال أوروبا، وهذا سيضيف مزيدًا من التوتر والإثارة إلى اللقاء. يتطلع عشاق كرة القدم إلى هذه المواجهة المثيرة بين العمالقة، والتي ستجمع بين القوة والمهارة والتنافس على الأرض.

تاريخ مباريات فريقي بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا يمتلك نكهة خاصة وتاريخًا حافلًا بالإثارة والإنجازات. حيث تجتمع هاتان الفرقتين العملاقتين في البطولة الأرقى للأندية الأوروبية، وتشهد تلك المواجهات تنافسًا شديدًا وأحداثًا لا تُنسى.

إحصائيات مثيرة تزين تلك القاءات، حيث أن بايرن ميونخ لم يتذوق مرارة الهزيمة على أرضه أمام مانشستر يونايتد من قبل، إذ استطاع الفريق البافاري تحقيق الفوز في 3 من تلك المباريات وتعادل في 2 أخرى.

على الجانب الآخر، يحمل مانشستر يونايتد ذكرياته الخاصة في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر المزيد من المباريات أمام برشلونة بمجموع 5 مرات، ومع ذلك، تألق الشياطين الحمر في المواجهات مع بايرن ميونخ في المرة الوحيدة التي فازوا بها بالبطولة عام 1999.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بث مباشر

كما يُلاحظ أن بايرن ميونخ يتصدر القائمة بعدد المباريات المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث شارك في 282 مباراة، وهو إنجاز كبير يبرهن عن تاريخ حافل بالإنجازات في البطولة. ومع مشاركاته المتوالية في البطولة، يظل الفريق البافاري على قمة الأندية القوية في أوروبا.

إن هذه المواجهة المثيرة بين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد تعكس جاذبية دوري أبطال أوروبا وتاريخها العريق، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة حدثًا رياضيًا رائعًا يجمع بين القوة والتاريخ والتنافس الشديد.

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بث مباشر

في النظام الحالي للمسابقة منذ موسم 2003-2004، تمكن بايرن ميونخ من التأهل إلى الأدوار الإقصائية في جميع مشاركاته الـ19 في دوري أبطال أوروبا. ويعتبر هذا إنجازًا مذهلًا حيث كان آخر مرة خرجوا فيها من الدور الأول في موسم 2002-2003.

أما بالنسبة لمانشستر يونايتد، فقد تم إقصاؤه من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا في اثنتين من أصل 6 مشاركات له في المسابقة منذ اعتزال المدرب الأسطوري أليكس فيرغسون، مما يمثل نسبة نجاح بلغت 33٪. وخرج الفريق في الدور الأول للمجموعات في ثلاث من أصل 18 مشاركة تحت قيادة المدرب الاسكتلندي، وهو ما يمثل نسبة نجاح بلغت 17٪.

ويعيش موسم 2023-2024 ذكرى مرور ربع قرن منذ النهائي الشهير الذي جمع يونايتد ببايرن ميونخ، حيث حسمه الشياطين الحمر لصالحهم بنتيجة 2-1 بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع من توقيع تيدي شيرينجهام وأولي جونار سولشاير، مما جعلهم يحققون اللقب الثاني في تاريخهم بالرغم من تقدم البايرن بهدف مبكر من تنفيذ ماريو بازلر.

وبعد ذلك اللقاء الشهير، لم يتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق أي فوز أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا. على الرغم من ذلك، نجح البايرن في الثأر من الشياطين الحمر في العديد من المباريات على مر السنوات، ولكن دون أن يتقابلوا مجددًا في المباراة النهائية.

في المجموع، التقى بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في تسع مباريات، فاز البايرن في أربع منها وتعادلا في ثلاث مباريات، في حين فاز مانشستر يونايتد مرتين فقط. سجل البايرن 11 هدفًا في هذه المباريات بينما أحرز مانشستر يونايتد 6 أهداف.

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا

تجري مباراة المرتقبة بين فريق بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، حيث سيتقابل الفريقان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ستقام هذه المواجهة الحاسمة على أرض ملعب "أليانز أرينا" الذي يقع في مدينة ميونخ الألمانية. يعتبر هذا اللقاء من أبرز المواجهات في بطولة دوري أبطال أوروبا ومن المتوقع أن يكون مليئًا بالإثارة والتنافس الشديد بين الفريقين.

في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وقطر، والقدس، اليمن، السعودية، الأردن، سوريا، البحرين، العراق، لبنان، الكويت.

وفي تمام الساعة 11:00 PM بتوقيت الإمارات، وعمان.

أما في توقيت السودان ،ليبيا، فسوف تنطلق المباراة في الساعة 9:00 مساءً.

وبتوقيت تونس، والمغرب، والجزائر، ستكون في الساعة 8:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا

ستنقل مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد بث مباشر على قناة بي إن سبورتس HD1، وفيما يلي تردد القناة يمكنك ضبطها لمشاهدة مباراة مان يونايتد وبايرن ميونخ اليوم:

القمر الصناعي التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة معدّل الترميز معدّل تصحيح الخطأ إشارة ارسال البث معدّل تردد الموجة يوتلسات @ °8 درجات غرب 11013 أفقي 27500 2/3 DVB-S2 8PSK سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق 11547 عامودي 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تشكيل بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونخ:

المرمى سفين أولرايش الدفاع ألفونسو ديفيس دايوت أوباميكانو كونراد لايمر كيم مين جاي الوسط ليون جوريتسكا يوشوا كيميش ليروي ساني سيرج جنابري توماس مولر الهجوم هاري كين

ومن المتوقع أن يبدأ فريق مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

المرمى أندري أونانا الدفاع سيرخيو ريجيلون ليساندرو مارتينيز ديوجو دالوت فيكتور ليندلوف الوسط برونو فيرنانديش كاسيميرو سكوت ماكتوميناي كريستيان إريكسن الهجوم راسموس هويلوند ماركوس راشفورد

خطوات مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد بث مباشر

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2024 على القنوات المذكورة أعلاه، ولمتابعة المباراة بشكل مباشر، يمكنك أيضًا الاعتماد على خدمات البث الرياضي عبر الإنترنت مثل beIN CONNECT أو تطبيق تود TOD.

تعتبر هذه المباراة واحدة من أبرز المواجهات المتوقعة في بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، ومن المؤكد أنها ستكون مثيرة ومحط اهتمام عشاق كرة القدم حول العالم. بناءً على ذلك، يمكن للجماهير الاستمتاع بمشاهدة المباراة على القنوات المذكورة أو منصات البث المباشر عبر الإنترنت، وذلك لمتابعة أداء الفرق الكبيرة وشهداء اللعبة وهم يتنافسون على اللقب الأرفع في القارة الأوروبية.