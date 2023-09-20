أي خدمة: أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة .. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أي خدمة: أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل حول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث تعد هذه المنحة من ضمن المساعدات التي تقوم حكومة العراق على توفيرها لعدد كبير من المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، وقد كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق السيد أحمد الأسدي عن هذه الكشوفات صباح اليوم الاربعاء، وسنقدم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

ويبحث عدد كبير من المواطنين العراقيين حاليا عن تفاصيل الكشف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في المجموعة الخامسة من الوجبة التاسعة، اذ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إنه ا بدأت في اعلان أسماء المستفيدين المتبقين من الوجبة التاسعة التي كان لا بد من تقسيمها إلى عدة جهات بسبب كثرة المتقدمين والمستفيدين، ويجري الآن الإعلان عن أسماء الدفعة الخامسة.

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة الخامسة

تم تجهيز الكشوفات بعناية فائقة وتضم قائمة بأسماء المستحقين للحصول على الرعاية الاجتماعية، تم تصميم هذه المبادرة لتوفير الدعم اللازم لأولئك الذين يعانون من ظروف صعبة، يسرنا أن نعلن أنه تم قبول عدد كبير من الطلبات وتم تأكيد مئات الأسماء المستحقة، نود التنويه إلى أن الكشوفات الخاصة بهذه الدفعة ستكون متاحة على الموقع الرسمي للرعاية الاجتماعية، نشجع جميع المستحقين للتحقق من الكشوفات والتأكد من استلامهم للمساعدة المالية المطلوبة.

أي خدمة: أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة.. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رابط اسماء الوجبه الخامسه 2023

تعد اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة أكبر وجبة سيتم الإعلان عنها للإعانة الاجتماعية، حيث تتضمن أكثر من مليون و900 ألف أسرة ويتجاوز مبلغ الرعاية الاجتماعية 400 مليار دينار عراقي، ويمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة من خلال التباع الخطوات البسيطة التالية..

أولًا: قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

ثانيا: ثم يتم التوجه إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

ثالثا: قم بتحديد كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

رابعا: قم باختيار الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة.

خامسا: قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالمستفيدين الجدد في الخانات المخصصة لذلك.

سادسا: قم بالضغط مباشرة على زر الاستعلام، ليتم في النهاية تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالمقبولين في الدفعة الأخيرة.

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية 2023؟

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بعد أن تعرفنا عليها يجب أن نوضح أن هناك بعض الأوراق الواجب توافرها حتى يحصل الشخص على هذا الدعم ومن أهم هذه الأوراق وما يلي:

يجب أن يحضر صاحب الطلب هوية قائمة.

ويجب أن يقدم شهادة ميلاد أصلية لجميع أفراد الأسرة.

ويجب توفير صورة شخصية حديثة.

بحث مظلتي للرعاية الاجتماعية

يمكنك عزيزي المواطن القيام بالاستعلام عن الأسماء المقبولة في برنامج الرعاية الاجتماعية التي تقوم الوزارة بالاعلان عنها في أقرب وقت ممكن في خلال الساعات القادمة، وذلك بعد فحص طلبات جميع الأشخاص المتقدمين على هذا البرنامج، وهو الأمر الذي تم إلكترونيا من خلال رابط الوزارة الرسمي.

إن وزارة العمل تقوم بالتسهيل على جميع المواطنين من أجل الحصول على الأسماء المقبولة في هذا البرنامج من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، حيث أن الامر يتم بشكل الكتروني عبر الرابط الرسمي للمنصة التي تم عن طريقها التسجيل في هذا الدعم الكترونيا دون أي صعوبات.