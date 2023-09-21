بث مباشر مباراة الهلال ضد ضمك تويتر ( 0 - 0 ): كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر اليوم يلا شوت [دوري روشن 2023 ]

مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر اليوم يلا شوت

لقاء سعودي جديد Damac vs Al Hilal بالدوري، ,سيكون الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال على موعد مهم غدًا، حيث سيواجه منافسه اللدود ضمك في إحدى مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024. ستقام المباراة على ملعب ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضي يوم الخميس 2023.

مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر اليوم يلا شوت

نعرض لكم بفارغ الصبر متابعة المثيرة عبر بوابة الفجر لمباراة ضمك والهلال التي جرت اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024/2023. شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين وسط توترات وتحديات على مدار اللقاء.

يسعى نادي الهلال إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة ومواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها منذ بداية الدوري. يسعى الفريق للمنافسة على اللقب هذا الموسم بجدارة، حيث يجد نفسه في صراع محموم مع الأندية الأخرى مثل الاتحاد والنصر والأهلي.

سيكون هذا اللقاء فرصة لعشاق الكرة السعودية لمتابعة منافسة مثيرة وتصاعد التوتر على أرض الملعب في ملعب ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز.

نادي الهلال يسيطر بسيطرة تامة على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي في موسم 2023-2024، حيث يتصدر القائمة برصيد مميز قدره 16 نقطة. وقد خاض الهلال 6 مباريات حتى الآن، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراة واحدة، مما يعكس أداءه المتميز في البطولة.

بالمقابل، يحتل نادي ضمك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد قدره ثلاث نقاط. وقد خاض ضمك نفس العدد من المباريات، حيث تعادل في ثلاث مباريات وخسر في ثلاث مباريات أخرى. تظهر هذه النتائج الاختلاف الكبير في أداء الفريقين في هذا الموسم من الدوري.

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موعد مباراة الهلال ضد ضمك في دوري روشن السعودي

سيبدأ صافرة المباراة بين الهلال وضمك في بطولة دوري روشن السعودي يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة. وبالنسبة للمشجعين في دولة الإمارات، ستكون المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات. يُتوقع أن تكون هذه المباراة منافسة شرسة بين الفريقين، ويترقبها عشاق كرة القدم بفارغ الصبر.

القنوات الناقلة لمباراة نادي الهلال ضد ضمك في دوري روشن السعودي

تم اتخاذ قرار بنقل مباراة الهلال مواجهًة ضمك في الجولة السابعة من الدوري السعودي إلى قناة SSC الرياضية السعودية، وهي القناة الحصرية لبث منافسات دوري روشن.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال

الخط اللاعبون حراسة المرمى ياسين بونو الدفاع سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني خط الوسط محمد كنو - روبن نيفيز خط الوسط الهجومي سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش - فيليبي مالكوم - سالم الدوسري الهجوم نيمار

تفاصيل إصابة نيمار في مباراة الهلال ونافباخور

كشف تقرير صحفي سعودي عن وقوع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال، في إصابة جديدة أثناء مشاركته في مباراة الفريق ضد نافباخور الأوزبكي. يُذكر أن نيمار شارك كأساسي في هذه المباراة، وهي مشاركته الأولى للهلال في هذا الموسم، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين.

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أفادت صحيفة "الرياضية" بأن نيمار تعرض لإصابة بسيطة خلال مباراة الهلال مع نافباخور في دوري أبطال آسيا. ووصفت الصحيفة الإصابة بأنها "بسيطة" وليست مقلقة. حتى الآن، لم يتم الكشف ما إذا كان نيمار سيشارك في المباراة القادمة ضد ضمك.

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وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار اختار ريكاردو روزا ليكون معه بشكل دائم لإعادة تأهيله بدنيًا وللعناية به من الإصابات منذ انضمامه إلى الدوري السعودي. ويستعد فريق الهلال لمواجهة ضمك في الجولة السابعة من الدوري السعودي يوم الخميس.