موانئ البحر الأحمر تتداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 723 شاحنة و153 سيارة.. فضلا عن وصول وسفر 1590 راكبا بموانئها.

وذكرت الهيئة، أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع، 287 شاحنة و78 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 436 شاحنة و75 سيارة. ونوهت بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر ثلاث سفن وهي "الحرية، القاهرة وبوسيدون اكسبريس".

كما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي آيلة، بريدج وسينا.