محمد حسن الوكيل يكتب: مواجهة الطوفان





تشير كافة الدراسات التي تناولت دراسة سد النهضة الاثيوبي المشاكل الهندسية للتصميم السد وسوء اختيار موقع سد انهضة وقد اشارت تلك الدراسات إلى العديد من المخاطر التي تتهدد السد وتنذر بوقوع الكارثة الا وهى انهيار السد على المدى القريب أو البعيد وتحسبا لذلك يجب أن تتخذ الحكومات المعنية بالمسألة خطوات فعالة للتعامل مع أي طوفان قادم من سد النهضة في حالة انهياره، ومن بين الحلول والآليات الممكنة لذلك:

تأمين مسارات الإخلاء: يجب على الحكومات المعنية بالأمر تحديد المسارات الآمنة للإخلاء وتأمينها، وتقديم التدريب اللازم للمواطنين على كيفية استخدامها في حالة حدوث طوفان.

تحسين البنية التحتية: يجب على الحكومات تحسين البنية التحتية في المناطق المعرضة للطوفان، وذلك عبر توفير الطرق والجسور والمرافق الأخرى اللازمة، وتحديثها بشكل دوري.

تحديث خطط الطوارئ:

يجب على الحكومات تحديث خطط الطوارئ الخاصة بها لتشمل حالات الطوفان الناجمة عن انهيار سد النهضة، وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع هذه الحالات.

التعاون الإقليمي: يجب على الحكومات المعنية بالأمر التعاون مع الدول المجاورة لتبادل المعلومات والخبرات وتطوير الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات الطوفان المحتملة.

الوعي العام:

يجب على الحكومات توعية المواطنين بخطورة حدوث طوفان من سد النهضة، وتوضيح الإجراءات اللازمة للتعامل معها، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات وقائية للحد من الأضرار المحتملة.

وبالاضافة إلى الحلول والآليات التي تم ذكرها في الأعلى، يمكن اعتماد حلول هندسية لمواجهة المخاطر المترتبة على انهيار سد النهضة، ومن بينها الاجراءات الوقائية

السدود الفرعية:

يمكن إنشاء سدود فرعية في المناطق المحيطة بالسد الرئيسي، وذلك للحد من حجم المياه المتدفقة في حالة انهيار السد الرئيسي، وتقليل الأضرار المترتبة على المناطق المحيطة.

الحواجز الطبيعية:

يمكن إنشاء حواجز طبيعية مثل الأشجار والشجيرات والتضاريس المتموجة، وذلك لتحسين مقاومة المناطق المحيطة بالسد الرئيسي، ولحمايتها من الأضرار المترتبة على حدوث طوفان.

التحكم في التدفق:

يجب على الحكومات المعنية بالأمر التحكم في التدفق المائي في السد الرئيسي، وتنظيمه بشكل مناسب، وذلك للحد من الضغط على السد وتقليل احتمالية حدوث طوفان.

الرصد الدقيق:

يجب على الحكومات المعنية بالأمر إجراء رصد دقيق ومستمر لحالة السد الرئيسي، وذلك للكشف أي تصدعات أو عيوب في التصميم قبل حدوث الكارثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لها.

شق قناة رءيسية بطاقة استيعابية كافية لاستيعاب التدفقات القادمة وتحويلها إلى البحر الاحمر قبل بحيرة ناصر لتخفيف الضغوط والتدفقات على البحيرة وجسم السد العالي.

تبني خطط استراتجية لتفريغ بحيرة ناصر في حال وقوع الكارثة حفاظا على جسم السد وضمان سلامته.

بالتالي،:

يمكن القول أنه من الممكن مواجهة المخاطر المترتبة على انهيار سد النهضة، وذلك بتبني حلول

متكاملة تجمع بين الحلول الهندسية والتخطيطية والإدارية، والتي تحتاج إلى تعاون وتنسيق بين الدول المعنية بالمسألة. كما يجب على الحكومات المعنية بالأمر العمل بجدية والاستعداد لأي حالة طارئة، وتعزيز الوعي العام وتوعية المجتمعات المحلية بخطورة الوضع وكيفية التصرف في حالة حدوث الكارثة. وفي نهاية المطاف، يجب على الدول المعنية بالمسألة أن تسعى بكل جهد للوصول إلى حل سياسي يحقق مصالح جميع الأطراف وتجنب الكارثة.

