مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة جديدة في دوري النيل ZAMALK VS PARYMIDS اليوم ، بث مباشر مباراة الزمالك ضد بيراميدز تويتر: مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم يلا شوت ، ويتطلع فريق الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي أوسوريو إلى المباراة المهمة التي ستجمعه مع فريق بيراميدز على استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن انطلاقة الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، المعروفة بدوري نايل.

قام الجهاز الفني للزمالك بجهد كبير خلال اليومين الماضيين في تجهيز مقاطع فيديو تحتوي على تحليل شامل لمباريات فريق بيراميدز. تم استخدام هذه المقاطع لدراسة نقاط قوة وضعف الفريق المنافس، ولفهم كيفية استحواذه على الكرة، والاستعداد لتحطيم خطوط دفاعه، وتحديد اللاعبين الرئيسيين الذين يلعبون دورًا مهمًا في تكتيكات الفريق. تمت الدراسة بعناية لتحديد الفرص وتحليل الأوضاع لتطبيق الخطة الفنية المثلى.

المدرب أوسوريو ناشد لاعبيه بالاستفادة القصوى من الفرص التي قد تظهر أمامهم في مرمى بيراميدز. وأكد على ضرورة تنفيذ التعليمات الفنية المخصصة لهم، والتركيز على نقل الكرة بسرعة وتحسين التمركز داخل الملعب. وشدد على أهمية اللعب بشكل إيجابي والبحث عن الفرص لمهاجمة مرمى المنافس بشكل متواصل.

هذه المباراة تعد تحديًا مهمًا لفريق الزمالك، وهم يسعون لتحقيق الانتصار وبداية مثالية في مشوارهم بالموسم الجديد من الدوري المصري. تترقب الجماهير بفارغ الصبر هذه المواجهة وتأمل في رؤية أداء مميز من الفريق وتحقيق الانتصار.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري العام

مباراة الزمالك وبيراميدز لها طابع خاص بالنسبة لمباريات بطولة الدوري العام حيث تجمع مباراة الزمالك وبيراميدز بين ثاني الدوري في نسخته الماضية وهو فريق بيراميدز، وثالث الدوري في نسخته الماضية وهو فريق الزمالك

وسيكون موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز الخميس 21 سبتمبر 2023 عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند الساعة السابعة مساء، فيما سيكون موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي، وأبوظبي.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري العام

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري

ستكون القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري العام قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري العام، وسيلتقي الزمالك وبيراميدز الخميس 21 سبتمبر 2023 عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الزمالك وبيراميدز عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، أما موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي فعند الساعة الثامنة مساء.

ملعب مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري العام

سيكون ملعب مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الأولى لمباريات بطولة الدورى العام ملعب استاد الدفاع الجوي، وسيكون موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الخميس 21 سبتمبر عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

9 لاعبين وموقف رمضان صبحي.. غيابات الزمالك وبيراميدز في الدوري

نادي بيراميدز قام بتعزيز صفوفه بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث أبرم تسع صفقات مهمة لتعزيز تشكيلته. من بين هذه الصفقات البارزة كان هناك ثلاثة لاعبين من فريق مودرن فيوتشر هم محمد رضا "بوبو"، محمود مرعي، ومهند لاشين.

كما تم تدعيم الجانب الهجومي للفريق من خلال التعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون كالالا ماييلي، القادم من صفوف يانج أفريكانز التنزاني والذي يعد هدافًا لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

انطلق فريق بيراميدز في الموسم الجديد من خلال مباراة صعبة أمام الجيش الرواندي في إطار دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت تلك المباراة بالتعادل السلبي.

مع ذلك، يواجه فريق بيراميدز تحديات بالغة الصعوبة قبل مواجهة الزمالك. فالفريق سيفتقد خدمات أربعة لاعبين أساسيين، بداية من محمد رضا "بوبو" الذي يغيب بسبب إصابة في الفتاق وسيغيب لمدة تصل إلى شهرين على الأقل. كما سيغيب إسلام عيسى بسبب إصابة في القدم تعرض لها في نهاية الموسم الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون محمود الشيبي وأحمد توفيق غائبين بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وسيتوقف قرار المشاركة أو الاستبعاد للاعب رمضان صبحي على قرار المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو، حيث يعاني رمضان صبحي من إصابة سابقة في العضلة الضامة.

بالرغم من هذه التحديات، يسعى فريق بيراميدز إلى الظهور بأداء قوي والتفوق في مباراته ضد الزمالك. تعد هذه المباراة بمثابة اختبار هام للفريق وفرصة لبداية ناجحة في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز. يترقب الجمهور بشغف هذه المباراة ويأمل في رؤية أداء مميز من فريق بيراميدز وتحقيق النجاح.