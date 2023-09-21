بث مباشر الآن ( 1 - 0 ) | كورة لايف آلحين مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت اليوم في الدوري المصري.. يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت اليوم

ديربي دوري النيل Pyramids vs Zamalek اليوم ، بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت اليوم في الدوري المصري.. يلا شوت ، مواجهة الزمالك وبيراميدز في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم في مصر، المقررة غدًا الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، تعد واحدة من أبرز الأحداث الرياضية المنتظرة بشغف كبير. ستكون هذه المباراة فرصة للفريقين للتألق وتحقيق أول انتصار في البطولة المحلية بعد مشاركتهما في المسابقات القارية.

هدف عبد السعيد من ضربة حرة

جوووووووووووووووووول، عبد الله السعيد يُسجل الهدف الأول لـ بيراميدز من تسديدة قوية من كرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء ، محمد اشرف روقا يحصل على بطاقة صفراء بعد تدخله على مصطفى فتحي بقوة ، فرصة خطيرة جديدة لنادي بيراميدز، تمريرة طولية رائعة من مصطفى فتحي بوجه القدم الخارجي، تصل لـ وليد الكرتي أمام مرمى الزمالك، ويسددها من مرة واحدة ولكن تمر أعلى العارضة وتتحول لركلة مرمى لصالح الزمالك

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر

زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم في تغطية حية ومباشرة بالفيديو لأحداث مباراة الزمالك وبيراميدز، في الدوري المصري الممتاز.

يستعد الزمالك بقيادة المدرب أوسوريو لهذا اللقاء بعد الهزيمة الأخيرة أمام أرتا سولار الجيبوتي في كأس الكونفدرالية الأفريقية. سيكون على الزمالك تجاوز هذه الخسارة والتركيز على تحقيق الفوز في مباراة الدوري.

أما بيراميدز، فقد تعادل مع الجيش الرواندي في مباراة ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. سيسعى الفريق للظهور بأداء قوي وتحقيق الانتصار في هذه المباراة للانطلاق بقوة في المسابقة.

ستكون هذه المباراة فرصة للفرقين للتألق أمام جماهيرهما وتحقيق الانتصار الأول في الموسم الجديد. ستكون المباراة مليئة بالإثارة والندية وستبرز مهارات لاعبي الفريقين في ملعب الدفاع الجوي.

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري الممتاز

ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري الممتاز؟

يلتقى بيراميدز مع الزمالك فى الأسبوع الأول من عمر الدورى الممتاز الجديد 2023 - 2024، غدا الخميس فى السابعة مساء غدًا الخميس باستاد الدفاع الجوى، حيث يسعي الفريقين لتحقيق ضربة بداية جيدة لاكتساب روح معنوية كبيرة خلال المباريات المقبلة.

ما هي القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك في بطولة الدوري الممتاز ؟

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز في ختام مباريات الجولة الأولي من عمربطولة الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، لتحليل أداء لاعبي الفريقين خلال أحداث اللقاء.

تنظر جماهير نادي الزمالك بتفاؤل وترقب إلى مباراة اليوم، والتي يراها الجميع صعبة ومهمة جدًا. إنها مباراة تأتي بعد أن خسر الزمالك في مباراة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد. لذا يحمل هذا اللقاء أهمية كبيرة بالنسبة للفريق ولجماهيره.

المباراة ستكون صعبة للغاية، وذلك ليس فقط بسبب قوة الخصم بيراميدز، وإنما أيضًا بسبب المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، الذي يعرف جيدًا فريق الزمالك وأسلوب لعبه، حيث قاد الفريق الأبيض في موسم 2014 - 2015. سيكون باتشيكو على دراية تامة بنقاط القوة والضعف في صفوف الزمالك، وسيلعب بالتأكيد بخطة استراتيجية مدروسة لإيقاف لاعبي الزمالك البارزين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز | من هنـــا

على الرغم من الصعوبة التي تتضمنها المباراة، إلا أن جماهير الزمالك تأمل بأن يتمكن الفريق من تحقيق الفوز واستعادة التوازن بسرعة. يعاني الزمالك من غيابات مهمة في هذه المباراة، حيث لن يتمكن الفريق من الاعتماد على اللاعبين الذين تم استبعادهم بسبب الإيقاف أو الإصابة. فمن المتوقع غياب اللاعبين أحمد سيد "زيزو" بسبب الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء وحاتم سكر بسبب طرده في مباراة فاركو الموسم الماضي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز | من هنـــا

علاوة على ذلك، يعاني الزمالك من غياب ثلاثة لاعبين بسبب الإصابة، منهم الظهير الأيسر أحمد فتوح بسبب إصابته في عضلة البطن، والمدافع محمود حمدي "الونش" بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والحارس محمد عواد بسبب إصابته في الركبة.

على الجانب الإيجابي، هناك تفاؤل بعودة رمضان صبحي للمشاركة في هذه المباراة بعد عودته من الإصابة في العضلة الضامة. سيكون لدى المدير الفني أوسوريو الفرصة للاعتماد على رمضان صبحي في تعزيز خط الوسط والهجوم.

بالنظر إلى هذه الظروف، ستكون المباراة تحدًا كبيرًا للزمالك، ولكن جماهيره متفائلة بأن يتمكن الفريق من تحقيق الفوز والانطلاق بقوة في الموسم الجديد. سيكون على لاعبي الزمالك تقديم أفضل أداء لهم والتفاني في الملعب من أجل تحقيق هذا الهدف.