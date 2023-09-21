كورة لايف تويتر مشاهدة مباراة الهلال وضمك (يلا شوت) بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال وضمك (يلا شوت) بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال وضمك (يلا شوت) بث مباشر

مشاهدة مباراة الهلال وضمك (يلا شوت) بث مباشر اليوم في الدوري السعودي،تشهد الجولة السابعة من الدوري السعودي مواجهة مثيرة بين فريق الهلال وضمك، وبإمكانك مشاهدة المباراة مباشرة في الدوري السعودي للمحترفين اليوم.

تُقام مباراة الهلال وضمك في إطار الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وستكون متاحة للمشاهدة بث مباشر. ستقام المباراة على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

هذه المواجهة من المتوقع أن تكون مثيرة ومهمة في سباق الدوري السعودي، حيث يسعى الهلال لتحقيق الفوز والمضي في صدارة الجدول، بينما يحاول فريق ضمك تحقيق نتائج إيجابية لتحسين مركزه في الترتيب. تابع المباراة بث مباشر للاستمتاع بالإثارة والتشويق في الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم.

مشاهدة مباراة الهلال وضمك

سيتم بث مباشر لمباراة فريق الهلال السعودي ضد فريق ضمك في الجولة السابعة من دوري روشن لموسم 2023/2024، ستقام المباراة يوم 21 سبتمبر 2023، وستكون فرصة لجماهير الهلال لمشاهدة فريقهم المفضل وهو ينافس على النقاط الثلاث في هذه المباراة المهمة، ستكون المباراة مثيرة ومن المتوقع أن يظهر اللاعبون الحماس والمهارة، فلا تفوتوا فرصة متابعة المواجهة بث مباشر للاستمتاع بأفضل لحظات كرة القدم التي ستقدمها هذه المباراة المثيرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وضمك | من هنــــا

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
ضمك – الهلالالخميس 21 سبتمبر 2023،
18:00 السعودية ومصر		SSCمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

ترتيب نادي الهلال – دوري روشن السعودي

يتربع الزعيم الهلالي على عرش صدارة الدوري السعودي للمحترفين بعد 6 جولات، فاز في 5 منها وتعادل مرة واحدة، ولم يذق طعم الهزيمة هذا الموسم. فهو يملك الآن في رصيده 16 نقطة منفردًا بالصدارة.

ترتيب نادي ضمك – الدوري السعودي للمحترفين

يقبع فارس الجنوب بالمركز السابع عشر قبل الأخير بعد 6 جولات أيضًا. حيث يملك في رصيده 3 نقاط فقط من ثلاث تعادلات وثلاث هزائم. فنادي ضمك لم يفز حتى الآن في الدوري، ويسعى للفوز من خلال اللعب على أرضه مستفيدًا من دعم الجماهير العاشقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وضمك | من هنــــا

موعد مباراة الهلال السعودي وضمك

  • اليوم الموافق 21 سبتمبر 2023
  • الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.
  • الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: علي البليهي، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني

وسط الملعب: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو

خط الهجوم: سالم الدوسري، نيمار جونيور، ألكسندر ميتروفيتش

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