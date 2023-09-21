بث مباشر تويتر الهلال السعودي ضد ضمك (يلا شوت)

الهلال بث مباشر، مشاهدة مباراة الهلال وضمك، بث مباشر مباراة الهلال السعودي وضمك بث مباشر تويتر الهلال السعودي ضد ضمك (يلا شوت) في الجولة السابعة من دوري روشن 2023/2024،يمكن مشاهدة مباراة فريق الهلال مع نظيره ضمك مباشرة على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها مساء اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023. يأتي هذا اللقاء ضمن الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024.

كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال وضمك

فريق ضمك يستقبل الليلة الهلال في الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2023-2024 مساء اليوم الخميس؛ في مباراة هي الأولى بعد العودة من التوقف الذي كان في صالح ضمك بسبب نتائجه السلبية خلال الـ6 جولات الأولى، فقد فشل فارس الجنوب في تحقيق أي انتصار من 6 مباريات خاضها إلى الآن؛ لذلك سيحاول إسقاط الزعيم الليلة في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز أملا في تحقيق الفوز الأول له في الدوري هذا الموسم والثاني في كل مواجهاته مع الهلال، فقد التقى الفريقان في 13 مناسبة انتصر فارس الجنوب في مباراة وحيدة كانت في الدوري نسخة 2020- 2021 والتي انتهت بهدف دون رد، بينما فاز الهلال في 4 مباريات وكان التعادل هو الحاسم في مباراتين، ضمك حاليا يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط جمعهم من التعادل في 3 مواجهات بينما خسر 3 آخرين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وضمك | من هنــــا

مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر دون تقطيع

في الجانب الآخر، يتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة. يتميز الهلال بأنه الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة حتى الآن. خاض مباراة كلاسيكو المملكة في الجولة السابقة أمام إتحاد جدة واستطاع التعادل فيها بعد عودة تاريخية، ثم تلا ذلك بفوز كبير بستة أهداف مقابل هدف واحد على شباك الرياض في ديربي الرياض المصغر. ورغم هذه الانتصارات المتتالية، لم ينجح الهلال في الفوز في مباراته الأولى بدوري أبطال آسيا أمام نافباهور نامانجان الأوزبكي، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي. اللقاء الليلة أمام ضمك يعتبر تحديًا نسبيًا، ومن المهم الحذر فيه، ولكن ضمك ليس بالفريق القوي الذي يمكن أن يشكل تهديدًا كبيرًا. إن مباراة الليلة والمباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الجبلين ستكونان استعدادًا للمواجهة الصعبة أمام الشباب في الجولة الثامنة، وفي الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا أمام نساجي مازندران.

موعد مباراة الهلال وضمك

من المقرر أن تنطلق مباراة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي مساء اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية الثالثة حسب التوقيت العالمي جرينتش.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وضمك | من هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك

حصلت مجموعة قنوات Ssc Sport السعودية على حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 بشكل حصري عبر شاشاتها داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واختارت قناة Ssc Extra 1HD لنقل المباراة بتعليق فهد العتيبي، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا كورة لايف من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.