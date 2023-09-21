كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال وضمك

الهلال،وضمك،الهلال ضد ضمك،مشاهدة مباراة الهلال وضمك،بث مباشر مباراة الهلال وضمك،مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر دون تقطيع..كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال وضمك،ستبدأ اليوم الخميس منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي، وسيتجمع فريق الهلال مع ضمك في مباراة هامة ضمن هذه البطولة.

ستبدأ مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً، وستكون متاحة للمشاهدة عبر قنوات السعودية الرياضية، وسيتم التعليق عليها من قبل المعلق مدحت شلبي.

كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال وضمك

ويمكن مشاهدة مباراة الهلال وضمك – بث مباشر اليوم، حيث من المقرر أن، يتم إقامة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي اليوم الخميس، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث سيتم نقل المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية، وهى الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي هذا الموسم.

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مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر دون تقطيع

في الناحية الأخرى الهلال متصدر ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة ويعد الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، فقد نجى منها بعودة تاريخية في كلاسيكو المملكة الجولة قبل الماضية أمام إتحاد جدة وبعدها دك شباك الرياض في ديربي الرياض المصغر بسداسية مقابل هدف وحيد، تلك الانتصارات الممتالية لم تشفع للفريق الأزرق في مباراته الأولى بدوري أبطال آسيا أمام نافباهور نامانجان الأوذبكي الذي خرج بنقطة إيجابية من المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي، رغم كونه الأقرب إلى الفوز والثلاث نقاط لكن البليهي أنقذ فريقه من خسارة كانت لتكون الأولى في مشواره بالموسم الجديد، الهلال الليلة أمام ضمك في مهمة سهلة نسبيًا الحذر فيها مطلوب لكن في كل الأحوال ضمك ليس بالخصم القادر على إيذاء الزعيم لذلك مباراة الليلة ومباراة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الجبلين ستكونان بمثابة الاستعداد للمواجهة الصعبة أمام الشباب في الجولة الثامنة وفي الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا أمام نساجي مازندران.

تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: علي البليهي، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني

وسط الملعب: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو

خط الهجوم: سالم الدوسري، نيمار جونيور، ألكسندر ميتروفيتش

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وضمك | من هنــــا

أخبار نادي الهلال قبل مواجهة ضمك

يسافر الهلالي إلى المحالة لخوض مباراة الجولة السابعة من موسم 2023-24 لدوري روشن السعودي على أرضية ملعب استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز. حيث ازدادت الضغوطات على كاهل المدرب البرتغالي بعد نتيجة التعادل المخيبة للآمال في دوري أبطال آسيا مع نافباخور. كما أن أي نتيجة سيئة أمام ضمك من شأنها زيادة الغضب على المدرب. فعلى “الموج الأزرق” أن يقدم أفضل ما لديه لإسعاد الجماهير.