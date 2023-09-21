مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري المصري بث مباشر..يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري المصري بث مباشر..يلا شوت،يلتقي فريق الزمالك نظيره فريق بيراميدز، علي ملعب 30 يونيو، في إطار منافسات الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء 21 - 9 - 2023.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

سيخوض نادي الزمالك مباراة قوية ضد نادي بيراميدز وذلك في الجولة الاولى من الدوري المصري الممتاز لعام 2024 ميلادي وسوف تقام المباراة في استاد الدفاع الجوي في القاهرة، ويسعى نادي الزمالك للحصول على اول ثلاثة نقاط في الدوري، ويريد النادي التربع على الصدارة في بداية الدوري.

القيمة السوقية لبيراميدز والزمالك

تبلغ القيمة السوقية لنادي بيراميدز 21.7 مليون يورو، بينما للزمالك 18.98 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

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متوسط أعمار لاعبي بيراميدز والزمالك

يبلغ متوسط أعمار لاعبي فريق بيراميدز 28.6 عامًا، بينما في الزمالك يصل إلى 26.8 عامًا.

اللاعبون الدوليون في صفوف بيراميدز والزمالك

يتواجد 13 لاعب في صفوف نادي بيراميدز ممن شاركوا من قبل مع منتخبات بلادهم سواء المحليين في منتخب مصر أو المحترفين.

يمثل 11 لاعب من فريق الزمالك منتخبات بلادهم المختلفة.

عدد المحترفون في صفوف الزمالك وبيراميدز

يتواجد 6 لاعبين في صفوف بيراميدز كمحترفين، بينما في الزمالك فعدد المحترفين يصل إلى 4 فقط.

تشكيلة الزمالك امام بيراميدز

وقعت اختيار المدرب الفني لنادي الزمالك المصري على تشكيلة من اللاعبين الذين سوف يخوضون اللقاء امام نادي بيراميدز، وهؤلاء اللاعبين هم الاتي:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز | من هنـــا

مركز حراسة المرمى: محمد صبحي.

مركز الدفاع: محمد عبد الشافي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

مركز الوسط: نبيل عماد دونجا، شيكابالا، عمر جابر.

مركز الهجوم: مصطفى شلبي، إبراهيما نداي، ناصر منسي.