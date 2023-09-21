بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز (يلا شوت) في دوري نايل بدون تقطيع

الزمالك،الزمالك،الزمالك أمام بيراميدز،الزمالك ضد بيراميدز،الزمالك ضد بيراميدز مباشر، بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز (يلا شوت) في دوري نايل دون تقطيع،سيخوض نادي الزمالك مباراة قوية ضد نادي بيراميدز وذلك في الجولة الاولى من الدوري المصري الممتاز لعام 2024 ميلادي وسوف تقام المباراة في استاد الدفاع الجوي في القاهرة،ويتطلع الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتحقيق الفوز في اللقاء الأول بمسابقة الدوري، من أجل المنافسة منذ البداية على البطولة، ويدرك المدير الفني صعوبة اللقاء في ظل قوة الفريق المنافس، وهو ما نقله الجهاز الفني للاعبين خلال الاستعدادا للمباراة.

وننقل لكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2023- 2024)؛ حتى يكون بإمكانكم متابعة أحداث اللقاء.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز

ستنقل قنوات اون تايم سبورت المباراة التي سوف تكون بين نادي الزمالك المصري، ونادي بيراميدز وذلك في الدوري المصري حيث تعتبر هذه القنوات من القنوات المميزة بنقل جميع الاحداث الرياضية في العالم، وفي الجمهورية المصرية وسوف يعلق على المباراة المعلق الشهير حاتم بطيشة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز | من هنـــا

تاريخ مواجهات بيراميدز والزمالك

وتعد مباراة اليوم هى السابعة عشر فى تاريخ مواجهات الفريقين، حيث جمعتهما 16 لقاءً سابقا كان التفوق للزمالك خلالها بـ10 انتصارات فى مقابل فوزين لبيراميدز و4 مباريات انتهت بالتعادل، سجل الزمالك 25 هدفا فى شباك بيراميدز، فى حين سجل بيراميدز 11 هدفا فى شباك الزمالك، وانتهت أخر مواجهة جمعت بينهما بالتعادل السلبى.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز اليوم

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من، محمد صبحي وعبد الرحمن نفاد وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" ويوسف إبراهيم "أوباما" وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي وناصر منسي وعلي ياسر.

غيابات الزمالك وأسبابها عن مواجهة بيراميدز

- أحمد سيد زيزو للايقاف.

- حاتم سكر للايقاف.

- أحمد فتوح للإصابة.

- محمد عواد للإصابة.

- أحمد زكي للإصابة.

قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد صبحي- عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- محمود علاء- محمد عبد الغني- حسام عبد المجيد- مصطفى الزناري- محمد طارق- محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمرو السيسي- محمد أشرف روقا- محمد حسام بيسو- يوسف إبراهيم أوباما- سيد عبد الله نيمار- أحمد عبد الرحيم إيشو- محمود عبد الرازق شيكابالا- إبراهيما نداي- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي- علي ياسر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز | من هنـــا

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

سوف تكون المباراة التي سوف تلعب بين نادي الزمالك وبيراميدز في مساء اليوم الموافق 21 من سبتمبر من العام الحالي، وسوف تبدا صافرة المباراة في المواعيد الاتية: