بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز (يلا شوت) اليوم في دوري نايل..YALLASHOOT

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سيتم بث المباراة على قناة 1 ONTIME SPORT، وسيكون المعلق حاتم بطيشة.

بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز (يلا شوت) اليوم في دوري نايل..YALLASHOOT

من المقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة «أون تايم سبورت 1»؛ حيث إنها الناقل الحصري لمنافسات الكرة المصرية من دوري وكأس.

يتطلع الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتحقيق الفوز في اللقاء الأول بمسابقة الدوري، من أجل المنافسة منذ البداية على البطولة، ويدرك المدير الفني صعوبة اللقاء في ظل قوة الفريق المنافس، وهو ما نقله الجهاز الفني للاعبين خلال الاستعدادا للمباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز | من هنـــا

وفي المقابل يتطلع فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري بعد التدعيمات القوية التي أبرمها الفريق في الفترة الماضية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ستنقل قنوات اون تايم سبورت المباراة التي سوف تكون بين نادي الزمالك المصري، ونادي بيراميدز وذلك في الدوري المصري حيث تعتبر هذه القنوات من القنوات المميزة بنقل جميع الاحداث الرياضية في العالم، وفي الجمهورية المصرية وسوف يعلق على المباراة المعلق الشهير حاتم بطيشة.

تشكيلة الزمالك امام بيراميدز

وقعت اختيار المدرب الفني لنادي الزمالك المصري على تشكيلة من اللاعبين الذين سوف يخوضون اللقاء امام نادي بيراميدز، وهؤلاء اللاعبين هم الاتي:

مركز حراسة المرمى: محمد صبحي.

مركز الدفاع: محمد عبد الشافي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

مركز الوسط: نبيل عماد دونجا، شيكابالا، عمر جابر.

مركز الهجوم: مصطفى شلبي، إبراهيما نداي، ناصر منسي.

عدد المحترفون في صفوف الزمالك وبيراميدز

يتواجد 6 لاعبين في صفوف بيراميدز كمحترفين، بينما في الزمالك فعدد المحترفين يصل إلى 4 فقط.

ماذا قدم جايمي باتشيكو أمام الزمالك؟

واجه جايمي باتشيكو فريق الزمالك في مناسبتين من قبل، نجح في الانتصار في مباراة واحدة وتعادل في أخرى.

بينما لما يواجه خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، نظيره جايمي باتشيكو أو نادي بيراميدز من قبل.

اللاعبون الأعلى قيمة سوقية في صفوف الزمالك وبيراميدز

يتصدر اللاعب أحمد سيد زيزو، قائمة اللاعبون الأعلى قيمة سوقية في صفوف فريق الزمالك، بقيمة 5 مليون يورو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز | من هنـــا

بينما يأتي رمضان صبحي لاعب بيراميدز في مقدمة القائمة بصفوف ناديه، بقيمة 3 مليون يورو.

قائمة الهدافين في تاريخ مواجهات بيراميدز والزمالك

يتصدر اللاعب أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق والريان القطري قائمة هدافي مواجهات بيراميدز والزمالك، بقيمة 4 أهداف، فيما يتواجد بينما مصطفى محمد، في المركز الثاني برصيد 3 أهداف بالتساوي مع محمود علاء في المركز الثالث.