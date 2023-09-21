محافظ القاهرة يبحث تعظيم الاستفادة من مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، وفد من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقدم الدعم الكامل لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل والتعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.

وأوضح محافظ القاهرة خلال اللقاء الجهود التي تبذلها محافظة القاهرة في ملف دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وجهود دعم مشروعات شباب الخريجين.