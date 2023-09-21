بث مباشر مباراة ليفربول ضد لاسك لينز تويتر ( 0 - 1 ): كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول ولاسك لينز بث مباشر اليوم يلا شوت [الدوري الأوروبي]

مشاهدة مباراة ليفربول ولاسك لينز بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة أوروبية جديدة مع LASK Linz vs Liverpool اليوم، بث مباشر مباراة ليفربول ضد لاسك لينز تويتر: مشاهدة مباراة ليفربول ولاسك لينز بث مباشر اليوم يلا شوت ، سيتم بث مباراة ليفربول ولاسك لينز مباشرة اليوم الخميس، الموافق 21 سبتمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم 2023-2024. يُقام اللقاء على أرضية ستاد "لينزر"، المعقل الرئيسي لفريق لاسك لينز النمساوي.

مشاهدة مباراة ليفربول ولاسك لينز يلا شوت

زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم معنا في تغطية حية ومباشرة بالفيديو لأحداث مباراة ليفربول ولاسك في بطولة الدوري الأوروبي ، تترقب جماهير كرة القدم العالمية ظهور محمد صلاح الأول مع ليفربول في بطولة الدوري الأوروبي، مساء اليوم الخميس، في افتتاحية مباريات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، أمام لاسك النمساوي.

لاسك يسجل الأول في شباك ليفربول

جووووووووووووووووووووووووووول.. لاسك يسجل الأول بعد ركلة ركنية لعبت إلى فليكر الذي استلمها وسدد قذيفة ، محاولة أخرى من زولي وتسديدة قوية لكن تمر من فوق العارضة وتخرج إلى ركلة ركنية

سينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة. لمشاهدة المباراة مباشرة، يمكنك البحث عن قنوات البث المباشر المتاحة لبطولة الدوري الأوروبي والتي تنقل المباراة أو استخدام البث الرقمي عبر الإنترنت إذا كانت هناك خدمات بث مباشر متاحة في منطقتك.

مشاهدة مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي بث مباشر

تشارك فريق ليفربول في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم بعد أن فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بسبب إنهاء موسمه في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. تمر الأمور بشكل جيد لفريق ليفربول في الوقت الحالي في مشواره في البطولة الوطنية، حيث لعب 5 مباريات وحقق فيها 4 انتصارات وتعادل واحد، مما جعله يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، وهو يتساوى مع توتنهام صاحب المركز الثاني من حيث النقاط ولكن بفارق الأهداف، فيما يتصدر مانشستر سيتي الجدول برصيد 15 نقطة.

من المتوقع غياب ألكسندر أرنولد عن المباراة المقبلة بسبب إصابته في أوتار الركبة خلال مباراة أستون فيلا يوم 3 سبتمبر الماضي في الدوري الإنجليزي. من الواضح أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب لن يخاطر بإشراك اللاعب في المباراة حفاظًا على صحته ولتجنب تفاقم إصابته. تم اتخاذ قرار بإراحة اللاعب من أجل التعافي بشكل كامل وضمان عدم تعرضه لإصابات مضاعفة.

رغم غياب أرنولد، إلا أن ليفربول يمتلك تشكيلة قوية ولاعبين مميزين يمكنهم تعويض غيابه. من المتوقع أن يكون الفريق جاهزًا لمواجهة بطل النمسا والتنافس بقوة في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

تشكيل ليفربول اليوم في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى أليسون بيكر. خط الدفاع جو جوميز، كوناتي، جويل ماتيب، آندي روبرتسون. خط الوسط دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز. خط الهجوم محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا.

بث مباشر مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

تقدم "بوابة الفجر " خدمة بث مباشر لمباراة ليفربول ولاسك لينز، والتي ستُلعب اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم 2023-2024. يتم إقامة هذه المباراة على أرضية ستاد "لينزر"، معقل فريق لاسك لينز النمساوي.

موعد انطلاق المباراة هو الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة. يمكنك مشاهدة المباراة مباشرةً من خلال خدمة البث المباشر التي تُقدمها "الفجر" أو البحث عن القنوات التي ستنقل المباراة إذا كنت تفضل مشاهدتها عبر التلفزيون.

مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي 2023

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولاسك لينز النمساوي

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المباراة باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الأوروبي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD1.

تاريخ محمد صلاح مع الدوري الأوروبي

محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، قد شارك في 28 مباراة في الدوري الأوروبي حتى الآن. خلال هذه المباريات، ساهم بشكل كبير في أهداف فريقه بتسجيله 5 أهداف وصناعته 7 أهداف أخرى. صلاح يُعتبر لاعبًا مميزًا في صفوف ليفربول وقد قدم أداءً متميزًا في المسابقات الأوروبية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ولاسك لينز | من هنــــا

وفيما يتعلق بمباراة لاسك لينز في الدوري الأوروبي، تبين أن الفريق سيغيب عنها ثنائي ليفربول. الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد سيغيب عن المباراة بسبب إصابته في أوتار الركبة والتي أثرت على مشاركته في التدريبات. أما اللاعب تياجو ألكانتارا، فسيغيب أيضًا بسبب مشكلة في الفخذ.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ولاسك لينز | من هنــــا

هذا الغياب سيكون تحديًا إضافيًا أمام ليفربول في مباراتهم أمام لاسك لينز، وسيحتاج الفريق إلى الاعتماد على لاعبين آخرين لتعويض غياب الثنائي وتحقيق النجاح في المسابقة.