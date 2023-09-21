بيب جوارديولا يتحدث عن منافسة كارلو أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا

جوارديولا مدرب مانشستر
جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن نظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بعد الأرقام التي حققها الأخير في دوري أبطال أوروبا.

تصريحات بيب جوارديولا حول منافسة كارلو أنشيلوتي

وسيتم تذكر بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي باعتبارهما اثنين من أكثر المدربين احترامًا في تاريخ كرة القدم الحديث. قاد الثنائي فرق الدرجة الأولى في أوروبا إلى ذروتها، وعززا مكانتهما كأيقونات في التدريب.

على الرغم من أنهما التقيا كمنافسين في مناسبات متعددة خلال مسيرتهما الاحترافية اللامعة، إلا أن كلا المدربين يتمتعان باحترام متبادل عميق لإنجازات كل منهما.

في الآونة الأخيرة، ناقش المدير الفني لمانشستر سيتي، في مقابلة مع TNT Sports، سجل أنشيلوتي الرائع في دوري أبطال أوروبا وفكر في ما إذا كان بإمكانه تضييق الفجوة.

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وقال جوارديولا: "لا أستطيع التغلب عليه لأنني فزت بلقب كلاعب كرة قدم، لكنه فاز بثلاثة أو أربعة ألقاب أخرى". 

وتابع "لا يمكنك أبدًا التغلب على أنشيلوتي عندما يتعلق الأمر ببطولات دوري أبطال أوروبا، أنا أصغر سنا لذا لدي المزيد من الوقت ولكن بصراحة، هذا ليس هدفا".

يعتبر أنشيلوتي أنجح مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث فاز بأربعة ألقاب باسمه. ومن بين هذه الانتصارات، حقق اثنان مع ميلان، بينما حقق الاثنان الآخران خلال فترة وجوده في ريال مدريد.

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