أحمد أبو الغيط: تناولت القضايا والأزمات الرسمية خلال جلسة غير رسمية بمجلس الأمن

عربي ودولي
أحمد أبو الغيط -
أحمد أبو الغيط - أرشيفية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه تحدثت اليوم أمام جلسة غير رسمية لمجلس الأمن، حرص خلاله على تناول القضايا والأزمات العربية.

جاء ذلك في منشور له على موقع "تويتر" (تحدثت اليوم أمام جلسة غير رسمية لمجلس الأمن، حرصتُ على تناول القضايا والأزمات العربية التي تهدد الاستقرار في الإقليم وتؤثر على مساعي تحقيق التنمية).

يذكر أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التقي اليوم في نيويورك، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذلك خلال مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن الطرفين بحثا خلال اللقاء عددًا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وقال رشدي إن أبو الغيط حرص على إطلاع لافروف على خلاصات الاجتماع الوزاري الذي عُقد على هامش الجمعية العامة لتعزيز المبادرة العربية للسلام، وذلك برعايةٍ عربية أوروبية مشتركة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة روسيا في هذا الجهد الرامي إلى الحفاظ على حل الدولتين، والإبقاء على مبادرة السلام العربية على الأجندة الدولية.

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