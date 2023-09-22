علا غانم عن انتقادات "أولاد حريم كريم": "المفروض ننقي الألفاظ اللي متجرحش الفنان"

الفجر الفني
بوابة الفجر

حل نجوم فيلم "أولاد حريم كريم" ضيوفًا على برنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه  الإعلامي شريف عامر،  المذاع على قناة MBC مصر، وكشفوا عن العديد من الأسرار، وتحدثوا عن تطورات الشخصيات وكواليس العمل بعد 18 عامًا من عرض الموسم الأول "حريم كريم".


 

وتحدث أثناء اللقاء الفنانة علا غانم، عن تفاصيل مشاركتها في فيلم "أولاد حريم كريم"، والذي عرض في دور العرض المصرية خلال الفترة الماضية، وشهد جدلًا واسعًا فور عرضه.


وقالت علا غانم: "اللي عجبني في الجزء الثاني أني براهن على نجاحه أكثر من الجزء الأول، والجزء الأول كان يناقش عن طالبة جامعة وبيتقابلوا بعد كام سنة، وبيحصل صراع بين البنات مين اللي يفوز بالدونجوان بتاع الجامعة".

 


وأضافت:" أما الجزء الثاني في جيلين وفي مشاكل جيلين، وبقى شكلنا جنبهم كبير إزاي، وعمق ومواضيع أكتر وأنماط مختلفة وكل شخصية كان عندها مشاكلها الخاصة اللي موجودة في مجتمعنا، وشايفة أن دي حالة نضج عند الممثلين والمخرج والمؤلفة، وفكرة أن بقى فيه عندهم أولاد خلى في صراعات أكبر".


علا غانم تعلق على الانتقادات التي واجهها "أولاد حريم كريم"


وعلقت علا على الانتقادات التي واجهها العمل: "أنا بشوف إن الفنان صفة من صفاته يكون حساس وإلا مش هيقدر يتقن الدور اللي بيقدمه، والفنان طول عمره من زمان وهو عنده درجة عالية من الحساسية، ولكن زمان كان بيواجه 5 مقالات انتقادات ولكن دلوقتي مبتنتهيش، والمفروض تنقي الألفاظ اللي متجرحش حد".


أبطال فيلم "أولاد حريم كريم"
 

"أولاد حريم كريم" يضم عددًا من نجوم الوسط الفني وعلى رأسهم كلًا من "مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، داليا البحيري، خالد سرحان، بشرى، عمرو عبد الجليل"، بالإضافة لمجموعة من النجوم الشباب وهم" تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود"، كما تظهر النجمة ريهام عبد الغفور كضيفة شرف، والعمل من تأليف زينب عزيز، ومن إخراج علي إدريس.

علا غانم أبطال فيلم أولاد حريم كريم سينما
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