طرح محال تجارية وصيدليتين للبيع بمدينة العاشر من رمضان..وبيع أخرى بأسيوط الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن طرح 20 محلًا تجاريًا وصيدلتين بمساحات تتراوح من (15م2:  45م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.
وأضاف المهندس علاء منيع، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد الجلسة الأولى للمزاد العلني لبيع 10 محال تجارية وصيدلية يوم الأربعاء الموافق 4/10/2023، وستعقد جلسة أخرى للمزاد العلني لبيع 10 محال تجارية وصيدلية أخرى يوم الثلاثاء الموافق 21/11/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.


وفي سياق متصل، أشارت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه تم عقد جلسه المزاد العلني لبيع  13 محلًا تجاريًا، و4 وحدات إدارية بأنشطة متنوعة بالمدينة، وذلك في إطار الحرص على  توفير جميع الخدمات لسكان مدينة أسيوط الجديدة.  


وأعلنت المهندسة جيهان عمار، أنه جارٍ التجهيز لمزادات أخري طبقا لرغبة السكان واحتياجات المدينة.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم 22-9-2023.. البنك المركزي يسجل 30.84 جنيه

أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم 21-09-2023 في الدوري المصري

حقيقة تعويم الجنيه فيديو.. سعر الدولار اليوم الجمعة 22-9-2023 في مصر

شارك صلاح فسجل هدفا جميلا.. ليفربول يقلب الطاولة على لاسك في الدوري الأوروبي

أهداف مباراة الهلال وضمك اليوم 21-09-2023 في الدوري السعودي [ الزعيم يتعثر ]

بثنائية أمام الفتح.. اتحاد جدة يستغل تعثر الهلال ويقفز إلى صدارة الدوري السعودي

الأهلي يخسر أمام فرانكا البرازيلي في مونديال الأندية لكرة السلة

ملخص | أهداف مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. يدربي النار