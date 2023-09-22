طرح محال تجارية وصيدليتين للبيع بمدينة العاشر من رمضان..وبيع أخرى بأسيوط الجديدة



أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن طرح 20 محلًا تجاريًا وصيدلتين بمساحات تتراوح من (15م2: 45م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأضاف المهندس علاء منيع، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد الجلسة الأولى للمزاد العلني لبيع 10 محال تجارية وصيدلية يوم الأربعاء الموافق 4/10/2023، وستعقد جلسة أخرى للمزاد العلني لبيع 10 محال تجارية وصيدلية أخرى يوم الثلاثاء الموافق 21/11/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.



وفي سياق متصل، أشارت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه تم عقد جلسه المزاد العلني لبيع 13 محلًا تجاريًا، و4 وحدات إدارية بأنشطة متنوعة بالمدينة، وذلك في إطار الحرص على توفير جميع الخدمات لسكان مدينة أسيوط الجديدة.



وأعلنت المهندسة جيهان عمار، أنه جارٍ التجهيز لمزادات أخري طبقا لرغبة السكان واحتياجات المدينة.