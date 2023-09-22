وزيرة التعاون الدولي تبحث استعدادات الزيارة الأولى لرئيس مجموعة البنك الدولي لمصر منذ توليه منصبه

الاقتصاد
بوابة الفجر


في إطار لقاءاتها المستمرة ضمن فعاليات اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، الذي تولى منصبه العام الجاري.

 تم خلال اللقاء بحث جهود تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، كما تم التطرق إلى تفاصيل الزيارة المرتقبة لرئيس مجموعة البنك الدولي لمصر في ضوء العلاقات الوثيقة مع مصر باعتبارها من أهم دول العمليات للبنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعد الأولى منذ توليه منصبه في يونيو الماضي. 

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