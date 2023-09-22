بث مباشر مباراة النصر ضد الأهلي تويتر آلحين ( 1 - 0 ) : يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر اليوم يلا شوت [ديربي المملكة] هدف رونالدو

مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر اليوم يلا شوت

كلاسيكو المملكة Al-Nasr vs Al-Ahlyاليوم، بث مباشر مباراة النصر ضد الأهلي تويتر: مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر اليوم يلا شوت، في هذا اليوم المميز، ينتظر عشاق كرة القدم السعودية بفارغ الصبر القمة الكروية التي ستجمع بين فريقي النصر والأهلي السعودي في إطار الجولة السابعة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024. المباراة ستُلعب على أرضية ملعب "الأول بارك" بحضور جماهيري كبير، وهي تعتبر قمة الجولة التي ينتظرها الجميع بشغف.

أحداث مباراة النصر والأهلي بث مباشر

يقدم موقع الفجر خدمة نتيجة مباراة النصر والأهلي ،بحلول منتصف الليل، سنكشف النقاب عن نتيجة المباراة المثيرة التي جمعت بين النصر والأهلي في إطار الجولة السابعة من دوري السعودي للمحترفين لموسم 2023/2024. الملعب الذي شهد هذا اللقاء الحماسي هو "ألوول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

النصر يتقدم بقدم رونالدو

جووووووووووول رونالدو يسجل هدف النصر الأول أمام الأهلي في الدقيقة 5 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ، وسيطرة متبادلة بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب ، وجاء الهدف من هجمة مرتدة وصلت عند ماني مررها إلى رونالدو يسددها أرضية بيسراه قوية على يسار حارس أهلي جدة.

التشكيل الرسمي للنصر السعودي

تشكيل النصر أمام الأهلي حراسة المرمى: نواف العقيدي. خط الدفاع: سلطان الغنام – أليكس تيليس - إيميريك لابورت – علي لاجامي. خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو - مارسيليو بروزوفيتش - تاليسكا. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

مشاهدة مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي

من المقرر أن يكون المعلق المصري مدحت شلبي هو الشخصية المسؤولة عن التعليق على المباراة المنتظرة بين فريق النصر وفريق الأهلي في مساء هذا اليوم الجمعة، وذلك ضمن قمة دوري السعودي للمحترفين المشهور بـ "دوري روشن". ستتاح فرصة مشاهدة المباراة على قناة SSC1 HD.

ستكون هذه المباراة فرصة لمشاهدة نجوم الكرة في أبهى أوقاتهم، حيث سيشارك فيها لاعبون بارزون مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو وساديو ماني من جانب النصر، ورياض محرز والبرازيلي فيرمينيو من جانب الأهلي السعودي. ستكون هذه المباراة تحديًا حقيقيًا للفريقين، ومن المتوقع أن تكون نتيجتها صعبة التنبؤ بها.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والأهلي | من هنــــا

النصر يسعى للاستمرار في سلسلة الانتصارات بعد أن حقق الفوز في أربع مباريات متتالية، في حين يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتقدم في ترتيب الدوري السعودي بعد بداية متذبذبة في الموسم. ستكون هذه المواجهة مثيرة ومليئة بالتحديات، وسيكون لها تأثير كبير على مجريات الدوري، ولا يمكن توقع نتيجة المباراة قبل بدء اللعب، وعشاق الكرة السعودية وعشاق الفريقين متحمسون للاستمتاع بهذه القمة الكروية المثيرة.

ما هو موعد مشاهدة مباراة النصر والأهلي ؟

تُنطلق صافرة بداية مباراة النصر والأهلي مباشرة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. بينما تكون البداية في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. هذه المباراة الرياضية المثيرة ستُقام اليوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023.

مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي

كيفية مشاهدة مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي

تمتلك مجموعة قنوات شركة الرياضة السعودية SSC حقوق نقل مباريات بطولة الدوري السعودي والبطولات السعودية المحلية. يمكن مشاهدة مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي عبر قناة SSC HD بتعليق المعلق فارس عوض. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن مشاهدة المباراة عبر موقع شاهد، المتعلق بمجموعة قنوات أم بي سي السعودية، عبر الاشتراك المادي.

تشكيل النصر المتوقع ضد الأهلي

الحراسة الدفاع الوسط خط الهجوم نواف العقيدي أليكس تيليس مارسيلو بروزوفيتش أوتافيو إيميريك لابورت عبد الله الخيبري ساديو ماني محمد آل فتيل عبد الرحمن غريب كريستيانو رونالدو سلطان الغنام

تشكيل الأهلي المتوقع ضد النصر

الخط اللاعبون حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع إزجيان أليوسكي - مريح ديميرال - روجر إيبانيز - علي مجرشي خط الوسط فرانك كيسيه - محمد المجحد - جابري فيجا خط الهجوم ألان سانت ماكسيمين - روبيرتو فيرمينو - رياض محرز

مجريات النصر ضد الأهلي

حسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، ألغى المدرب البرتغالي لفريق النصر، لويس كاسترو، الجلسة التكتيكية العادية التي يجريها قبل المباريات الرسمية يوم أمس، وبدلًا من ذلك قام بتنظيم تمرين استرجاعي للاعبين لليوم الثاني على التوالي. تم هذا القرار نظرًا للإرهاق الذي شعر به اللاعبون بعد مباراة بيرسبوليس الإيراني، وهذا تحضيرًا لمواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام الأهلي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والأهلي | من هنــــا

كما أشارت الصحيفة إلى أن نجم الفريق، كريستيانو رونالدو، خضع لجلسة علاجية ومن ثم شارك في التدريب بعد التحقق من عدم وجود آلام في مفصله. وفيما يتعلق بلاعبين آخرين، قدم الطبيب البرتغالي للفريق، أوتافيو مونتيرو، تدريبًا خفيفًا للاعب الوسط الذي كان يعاني من إنفلونزا. بينما أبدى اللاعب سيكو فوفانا من ساحل العاج جاهزيته للمشاركة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والأهلي | من هنــــا

وأضافت الصحيفة أن إدارة شركة الأهلي زادت مكافآت الفوز لجميع لاعبي الفريق تضاعفًا في حالة الانتصار على النصر. وتم أيضًا إيداع مكافآت التأخر للاعبين قبل مغادرتهم إلى الرياض استعدادًا للقمة المرتقبة. وسيحصل كل لاعب أهلاوي على 15 ألف ريال سعودي إذا تم الفوز في المباراة.

تشكيل النصر لمباراة الأهلي في الدوري السعودي