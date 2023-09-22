كورة لايف آلحين ( 0 - 0 ) بث مباشر الآن مشاهدة مباراة النصر والهلال يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والهلال يلا شوت اليوم

كلاسيكو الجولة السابعة Al Nassr vs Al Ahli اليوم،بث مباشر الآن مشاهدة مباراة النصر والهلال يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، يستعد فريق النصر لاستضافة ضيفه أهلي جدة مساء اليوم، الجمعة، في مباراة كلاسيكو مثيرة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2023-2024.

مشاهدة مباراة النصر والهلال يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

يقدم موقع بوابة الفجر الكلاسيكو السعودي هذا الموسم يأتي بعد قمة الهلال والاتحاد وهو اللقاء الذي تحمل في طياته التنافس الشديد والتحدي بين الفريقين. وفي هذا اللقاء الذي يعد حدثًا مهمًا في الدوري السعودي، يسعى فريق النصر إلى الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه وبين جماهيره لتعزيز تفوقه السابق في آخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية. وليس ذلك فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تحقيق المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن.

تشكيل النصر الرسمي أمام الأهلي

تشكيل النصر أمام الأهلي حراسة المرمى: نواف العقيدي. خط الدفاع: سلطان الغنام – أليكس تيليس - إيميريك لابورت – علي لاجامي. خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو - مارسيليو بروزوفيتش - تاليسكا. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2023-2024، يجد فريق النصر نفسه في المركز السادس برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة، متساويًا تقريبًا مع الهلال، الذي يحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة فقط.

وبالنسبة لمشجعي النصر، يمكنهم الاطمئنان حيث أُجري فحص طبي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقر النادي قبل انطلاق التدريبات، للتحقق من سلامة مفصل قدمه. من المتوقع بشدة أن يقود كريستيانو رونالدو فريق النصر في المباراة القادمة.

وسيكون هناك أيضًا تواجد للنجم الجزائري رياض محرز والدولي السنغالي ساديو ماني في صفوف الأهلي، مما يزيد من حماس المباراة وإثارتها.

هذه المباراة تعتبر عودةً مهمةً لكلاسيكو النصر والأهلي بعد غيابها في الموسم الماضي 2022-2023، وذلك بسبب هبوط الفريق الأهلاوي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي. والآن، بعد عودتهم إلى دوري المحترفين، تعود المباراة إلى دوري الأضواء والشهرة مع مزيدًا من الترقب والتحدي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والأهلي السعودي

من المتوقع أن تتم نقل مباراة النصر والأهلي السعودي عبر قناة الرياضية السعودية. سيكون موعد المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين والسودان وليبيا، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت. بينما ستبدأ المباراة في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

يشهد فريق النصر سلسلة من الانتصارات البارزة في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، حيث حقق فوزًا مهمًا على برسبوليس بنتيجة هدفين دون رد. في الوقت نفسه، حقق الأهلي السعودي العديد من الانتصارات في الدوري المحلي، من بينها فوزه الأخير على التعاون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تتوقع هذه المباراة أن تكون مثيرة ومليئة بالتحديات، وستكون فرصة لمحبي الكرة السعودية لمتابعة أداء الفريقين في هذا الكلاسيكو المثير.

مباراة النصر والأهلي السعودي دون تقطيع

مباراة النصر والأهلي السعودي

ستجمع المواجهة المثيرة اليوم الجمعة، في 22 سبتمبر 2023، بين النصر السعودي والأهلي السعودي، وهما غريمان عنيدين يتنافسان في إطار الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين. من المتوقع أن تكون هذه المباراة صعبة للغاية على الفريقين، حيث سيكون على اللاعبين القتال بقوة وشراسة من أجل تحقيق انتصار صعب على حساب منافسهما اللدود.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والأهلي | من هنــــا

ستُلعب المباراة على أرض ملعب جامعة الملك سعود، ويدخل النصر والأهلي في هذه المواجهة الهامة والمثيرة بهدف اكتساب العلامة الكاملة. يستفيد النصر من سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الجولات السابقة من الدوري السعودي ودوري أبطال أوروبا. بينما يتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز والمنافسة على العديد من الألقاب الهامة بعد عودته إلى الدوري الممتاز، وستكون مهمة رياض محرز وزملاؤه هي تحقيق الفوز وتحقيق التفوق في هذه المباراة الحاسمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والأهلي | من هنــــا

في المواجهة القادمة المثيرة، سيكون من المتوقع أن يقود هجوم فريق النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجانب اللاعب السنغالي ساديو ماني. ستكون هذه المباراة مواجهة حامية ومثيرة أمام فريق الأهلي ورياض محرز ورفاقه، حيث سيشكلون خطورة كبيرة في الملعب. بالإضافة إلى ذلك، ستضيف مهارات البرازيلي فيرمينو واللاعب الفرنسي آلان سانت ماكسيمين لمسة إضافية من الجودة والإبداع لهجوم الفريق.

تشكيل النصر اليوم

حارس المرمى نواف العقيدي. رباعي الدفاع أليكس تيليس - إيميريك لابورت - محمد آل فتيل - سلطان الغنام. ثلاثي الوسط مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن غريب. مثلث الهجوم أوتافيو - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

تشكيل الأهلي السعودي اليوم

حارس المرمى إدوارد ميندي. رباعي الدفاع إزجيان أليوسكي - مريح ديميرال - روجر إيبانيز - علي مجرشي. ثلاثي الوسط فرانك كيسيه - محمد المجحد - جابري فيجا. مثلث الهجوم ألان سانت ماكسيمين - روبيرتو فيرمينو - رياض محرز.

مدحت شلبي معلقًا على كلاسيكو النصر والأهلي في الدوري السعودي

المعلق المصري مدحت شلبي سيكون المسؤول عن التعليق على المباراة المرتقبة بين النصر والأهلي في مساء اليوم الجمعة، ضمن قمة الدوري السعودي للمحترفين المعروف بـ "دوري روشن". ستنقل المباراة عبر قناة SSC1 HD.

يأتي هذا بعد انضمام مدحت شلبي إلى شبكة قنوات SSC في بداية شهر سبتمبر الحالي، وسبق له أن قام بالتعليق على ديربي الهلال والرياض في الجولة السادسة من الدوري. ومن المتوقع أن يكون كلاسيكو النصر والأهلي هو المباراة الثانية التي يعلق عليها.

يجد النصر نفسه في المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 15 نقطة. ستكون هذه المباراة فرصة حاسمة لكلا الفريقين لتحقيق الانتصار وتقديم أداء قوي في سباق البطولة.