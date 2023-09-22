بث مباشر الآن | كورة لايف آلحين ( 0 - 0 ) مشاهدة مباراة النصر والاهلي في دوري روشن السعودي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاهلي في دوري روشن السعودي .. يلا شوت

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التشكيل الرسمي للعالمي أمام الأهلي

تشكيل النصر أمام الأهلي حراسة المرمى: نواف العقيدي. خط الدفاع: سلطان الغنام – أليكس تيليس - إيميريك لابورت – علي لاجامي. خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو - مارسيليو بروزوفيتش - تاليسكا. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم يوم الجمعة نحو ملعب "الأول بارك" في الرياض، حيث ستشهد هذه الأرض مواجهة نارية ومثيرة تجمع بين فريق النصر والأهلي في إطار الجولة السابعة من دوري السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024. يعد هذا اللقاء واحدًا من أبرز الديربيات والمواجهات الرياضية المنتظرة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.

فيما يخص ترتيب الفرق في اللجولة الحالية، يحتل النصر المركز السادس برصيد 12 نقطة، بينما يتصدر الأهلي الترتيب بفارق نقطة واحدة عن منافسه الهلال صاحب المركز الأول برصيد 15 نقطة. يأتي هذا اللقاء في وقت حرج للفرق، حيث يسعى النصر للتقدم في جدول الترتيب والتأكيد على تحسين أدائه بعد بداية متذبذبة، فيما يتطلع الأهلي للابتعاد عن المنافسين وتعزيز مكانته في الصدارة.

يعيش النصر لحظات مثالية تحت إشراف مدربه البرتغالي لويس كاسترو، حيث نجح الفريق في تجاوز العقبات بعد الخسارتين الأوليتين أمام الاتفاق والتعاون، ومن ثم حقق انتصارات متتالية في أربع مباريات. وفي أحدث مشاركة قارية للنصر، تمكن الفريق من الفوز على بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 2-0 في دوري أبطال آسيا.

من الجدير بالذكر أن الأهلي قد افتقد خدمات نجمه رياض محرز في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، لكن من المتوقع عودته في هذه المباراة الهامة. سيشكل محرز جزءًا لا يتجزأ من هجوم الأهلي المميز، إلى جانب نجمهم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي قاد الفريق للفوز بثلاثة أهداف في مباراة الجولة الأولى.

مشاهدة مباراة النصر والاهلي في دوري روشن السعودي

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي 2024

يمكنك متابعة مباراة النصر والأهلي بصورة مجانية من خلال وسيلة واحدة فقط، وهي قناة SSC1 SD.

لكن هذا الخيار تحظى به فقط الجماهير الموجودة داخل السعودية، وحينها ستكون تقنية المشاهدة SD وليست فائقة الجودة.

كما لن تتوفر فرصة متابعة المباراة بأكثر من معلق، إلى جانب عدم بث التغطية الحية والاستوديو التحليلي قبل وبعد اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي 2024

بجانب قناة SSC1 SD، ستقوم شركة الرياضة السعودية بإذاعة مباراة النصر والأهلي عبر قناة "SSC1 HD".

في هذه الحالة، سيتعين عليك الاشتراك في إحدى باقات القناة، وشراء جهاز استقبال GOBX لفك التشفير.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي

SSC1 HD (مشفرة)

SSC1 SD (مجانًا)

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

قنوات SSC السعودية متاحة فقط عبر القمر الصناعي عرب سات، ويمكنك متابعة قناة SSC1 سواءً HD أو SD من خلال التردد الآتي:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والأهلي | من هنــــا

بطاقة مباراة النصر والاهلي

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر – الأهلي الجمعة 22 سبتمبر 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC الأول بارك

معلق مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي 2024

عبر قناة SSC1 SD، هناك خيار واحد فقط وهو المعلق عبد العزيز السبر.

أما عبر قناة SSC1 HD، يمكنك متابعة المباراة إما بصوت فارس عوض أو المعلق المصري مدحت شلبي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي 2024

سيكون البث المباشر لمباراة النصر والأهلي متاحًا فقط بوسيلة واحدة وهي تطبيق "شاهد".

من داخل السعودية يمكنك متابعة المباراة مجانًا عبر التطبيق، لكن في هذه الحالة ستكون تقنية الصورة SD.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والأهلي | من هنــــا

أما من خارج المملكة أو لمتابعة اللقاء بتقنية HD ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

متى موعد مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

مباراة النصر والأهلي ستقام مساء الجمعة 22 سبتمبر/ أيلول 2023 على ملعب الأول بارك.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات.