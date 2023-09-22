عروض اليوم الوطني على الجوالات "عروض اكسترا وجرير خصومات خيالية تصل إلى 50%"

عروض اليوم الوطني على الجوالات "عروض اكسترا وجرير خصومات خيالية تصل إلى 50%"،شهدت عملية البحث عبر محرك جوجل زيادة كبيرة من قبل آلاف المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث كانوا يبحثون عن عروض اليوم الوطني على الهواتف الجوالة التي كانوا يترقبونها بشغف. يأمل الكثيرون في الاستفادة من هذه العروض التي تصل إلى خصومات تصل حتى 50%. سنقوم في هذا التقرير بتقديم تفاصيل شاملة حول هذا الموضوع.

عروض اليوم الوطني على الجوالات

تبدأ المملكة العربية السعودية في التحضير للاحتفال باليوم الوطني الذي يصادف يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، وفي هذا السياق، قدمت سلسلة "اكسترا" ومكتبة "جرير" عروضًا استثنائية عبر متاجرهم الإلكترونية. يشمل هذا العرض تخفيضات تصل إلى 50% من السعر الأصلي لمجموعة متنوعة من الهواتف النقالة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

عروض اكسترا في اليوم الوطني

يبحث الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن عروض اكسترا في اليوم الوطني وتخفيضات تصل إلى 50%، حيث أن تقدم اكسترا عرض على هاتف آيفون 15 برو ماكس بتخفيض 30% من السعر ومن المقرر أن يبلع سعره قبل الخصم 5499 ريال سعودي بعد الخصم 3849 ريال سعودي.

كما يقدم اكسترا عرض سامسونج جالكسي s23 الترا خصم 25% ليصبح سعره بعد الخصم 4499 ريال سعودي، كما يقدم اكسترا عرض على جوال هواوي ميت 50 برو بتخفيض 20% ليصبح سعره بعد الخصم 3999 ريال سعودي بدلًا من 4999 ريال سعودي، كما يقدم اكسترا عرض أوبو Find X5 برو بتخفيض يصل إلى 15% ليصل سعره بعد الخصم 3749 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني السعودي جرير

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن عروض اليوم الوطني السعودي جرير، إليكم أبرز العروض التي تقدمها في مكتبة جرير:

– عرض جرير على هاتف iPhone 14 Pro بسعة 128 جيجابايت بسعر 4،499 ريال سعودي بعد الخصم

– عرض اليوم الوطني على هاتف iPhone 11 Pro Max بسعة 64 جيجابايت وذلك بسعر 4،499 ريال سعودي بعد الخصم

– عرض على هاتف iPhone 13 Pro Max بسعة 128 جيجابايت وذلك بسعر 2،999 ريال سعودي بعد الخصم

– عرض هاتف Oppo Reno 8 بسعة 256 جيجابايت بسعر 1،099 ريال سعودي بعد الخصم.

– عرض اليوم الوطني على هاتف Oppo A77 بسعة 128 جيجابايت بسعر 729 ريال سعودي بعد الخصم

– جرير يقدم عرض على هاتف Xiaomi Redmi Note 12 بسعة 256 جيجابايت بسعر 749 ريال سعودي