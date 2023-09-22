تدشين حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة شمال سيناء لمساندة السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

دشن عدد من القيادات بالعمل العام حملة "مواطن لدعم مصر" بمحافظة شمال سيناء، من أجل دعم وترشيح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.



وأعلن محمد صبري سرحان، منسق عام حملة مواطن بمحافظة شمال سيناء، أن قبائل وعائلات المحافظة على أعلى مستوى من الجاهزية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكد أن دعم الرئيس جاء بناء على ما قدمه خلال الفترة الماضية من مشروعات وحفظ الأمن والقضاء على الإرهاب والاهتمام بتنمية وتطوير المحافظة على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

كانت حملة مواطن لدعم مصر، أعلنت تدشن الحملة الانتخابية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024، وهي الحملة الأولى التي قررت الانطلاق على مستوى محافظات الجمهورية وأيضا لدى المصريين بالخارج بجميع دول العالم.

ودعا محمد فاروق، جميع القيادات في الحملة بوضع أي انتماء لدى الأحزاب أو أي كيانات أخرى جانبا، والعمل على قلب رجل واحد لتفادي المخاطر التي تحيط بالوطن ويعلمها الجميع.



وطالب المنسق العام لحملة مواطن، جموع المواطنين بضرورة وحتمية الاصطفاف صفا واحدا لنكون جسدا قويا نحمي به الوطن من مخططات هدم الدولة المصرية.