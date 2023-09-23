الصعيد يدعم السيسي.. تدشين حملة مواطن بمحافظة قنا لدعم وتأييد الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال ياسر قنديل، منسق عام حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة قنا، إنه تم تدشين الحملة بالمحافظة، بمشاركة كبار العائلات، من أجل دعم وترشيح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.



وأضاف قنديل، أن حملة مواطن لدعم مصر، ستسعى لنشر الإيجابية والتوعية الصحيحة لكل أبناء المحافظة، مشيرا إلى أهمية تعريفهم بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية للحماية الاجتماعية والصحية، بشكل مبسط ومناسب للجميع وكذلك تعريفهم بما حققته الدولة على كافة المستويات، بالإضافة لدعوة الجميع للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي الهام في تاريخ مصر، وعدم إعطاء الفرصة للمخربين في تشويه الانتخابات الرئاسيةالمقبلة، من خلال نشر الأكاذيب والشائعات.

وأشار قنديل، أن قيادات الحملة في المحافظة على أهمية التنمية والمشروعات وخاصة اهتمام الرئيس بتنمية الصعيد ووضعه ضمن خريطة التنمية، وكذلك زيادة الأمن والأمان بكل مناحي الجمهورية في ظل حكم الرئيس السيسي.

وأوضح منسق حملة مواطن بمحافظة قنا، أن دعم الرئيس السيسي ضرورة حتمية لما تتعرض له مصر من مؤامرات خارجية تستهدف استقرار الدولة وضرب الأركان الرئيسية في النهوض بها وعدم تحقيق أي تقدم لمصر على أي مستوى وسنعى معه للانتقال للجمهورية الجديدة، التي تتسع للجميع، بالإضافة إلى التطور الهائل في البنية تحتية وتهيئة الأجواء للمستثمرين وكذلك حفظ الأمن، والقضاء على الإرهاب والاهتمام بتنمية وتطوير المحافظة على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار.

كانت حملة مواطن لدعم مصر، أعلنت تدشن الحملة الانتخابية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024، وهي الحملة الأولى التي قررت الانطلاق على مستوى محافظات الجمهورية وأيضا لدى المصريين بالخارج بجميع دول العالم.

ودعا محمد فاروق، جميع القيادات في الحملة بوضع أي انتماء لدى الأحزاب أو أي كيانات أخرى جانبا، والعمل على قلب رجل واحد لتفادي المخاطر التي تحيط بالوطن ويعلمها الجميع.



وطالب المنسق العام لحملة مواطن، جموع المواطنين بضرورة وحتمية الاصطفاف صفا واحدا لنكون جسدا قويا نحمي به الوطن من مخططات هدم الدولة المصرية.