تدشين حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة الفيوم لمساندة السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

دشن عدد من القيادات بالعمل العام حملة "مواطن لدعم مصر" بمحافظة الفيوم، من أجل دعم وترشيح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.



وقال عبد الجيد شريف، منسق الحملة بمحافظة الفيوم، إن الحملة ستعمل من الآن على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعريف الناس بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختيار الرئيس السيسي الذي انقذ الوطن في لحظات هامة من تاريخ الوطن.

كانت حملة مواطن لدعم مصر، أعلنت تدشن الحملة الانتخابية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024، وهي الحملة الأولى التي قررت الانطلاق على مستوى محافظات الجمهورية وأيضا لدى المصريين بالخارج بجميع دول العالم.

ودعا محمد فاروق، جميع القيادات في الحملة بوضع أي انتماء لدى الأحزاب أو أي كيانات أخرى جانبا، والعمل على قلب رجل واحد لتفادي المخاطر التي تحيط بالوطن ويعلمها الجميع.



وطالب المنسق العام لحملة مواطن، جموع المواطنين بضرورة وحتمية الاصطفاف صفا واحدا لنكون جسدا قويا نحمي به الوطن من مخططات هدم الدولة المصرية.