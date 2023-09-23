أولى مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يبحث محبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية عن موعد أولي مباريات الفريق في مسابقة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

ويقدم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، موعد أولى مواعيد مباريات الأهلي في المونديال والقنوات الناقلة لها.

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض أولي مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة بالسعودية، خلال الفترة من 12 وحتي 22 ديسمبر المقبل.

ويواجه الأهلي، الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي، يوم الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل، في دور ربع نهائي مونديال الأندية.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023


1- الأهلي، بطل إفريقيا.

2- اتحاد جدة السعودي، بطل الدوري السعودي وممثل البلد المضيف.

3- مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل أوروبا.

4- أوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل أوقيانوسيا.

5- كلوب ليون المكسيكي، بطل كونكاكاف.

6- أوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا.

7- بطل أمريكا الجنوبية، لم يحدد بعد.

اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي، يوم 12 ديسمبر.

الأهلي ضد الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، يوم 15 ديسمبر.

كلوب ليون المكسيكي ضد أوروا الياباني يوم 15 ديسمبر.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية وقنوات SSC.

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