أسعار الخضروات والفاكهة... ارتفاعات قوية والحكومة تتخذ قرارات حاسمة لضبط الأسواق

الاقتصاد
بوابة الفجر

حقتت اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق ارتفاعات قوية على مدار الايام الماضية خاصة على صعيد الطماطم والبصل وقد دفع هذا الحكومة إلى الاتجاه لاتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الاسواق من خلال فرض قرار حظر التصدير على عدد من سلع الخضروات والفاكهة لضبط سوق المحلي.

أسعار الخضروات ووالفاكهة اليوم:

تراوح سعر الطماطم بين 5 إلى 10 جنيها جملة ويصل للمستهلك إلى 15 جنيها.

تراوح سعر البطاطس بين 7.5 إلى 12 جنيها  ويصل للمستهلك إلى 15 جنيها.

تراوح سعر البصل ما بين 15 جنيها إلى 20 جنيها ويصل إلى المستهلك  بقيمة 25 جنيها.

تراوح سعر الكوسة بالاسواق بين 5 إلى 8 جنيها ويصل للمستهلك إلى 12 جنيها.

 تراوحت سعر الفاصوليا بين 19 إلى 25 جنيها ويصل للمستهلك إلى 28 جنيها.

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 9 إلى 13 جنيها ويصل إلى المستهلك بقيمة 15 جنيها.

وعلى صعيد اسعار الفاكهة:

وصل سعر الجوافة إلى 20 جنيها للكيلو وسعر التين إلى 15 جنيها للكيلو وسعر المانجو من 40 إلى 45 جنيها للكيلو.

حظر تصدير البصل:

وكان قد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة  على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
 

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