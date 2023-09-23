عاجل.. مصادر: حظر تصدير البصل لم يتم إلغاؤه.. وتأجيل تطبيقه فقط حتي بداية أكتوبر 2023

قال مصدر بالمجلس التصديري للحاصلات الزاعية، إن الحكومة أجلت تطبيق قرار حظر تصدير البصل لفترة مؤقتة ولم يتم إلغاؤه نهائيا.

وتابع“ المصدر ”خلال تصريحات ل“ الفجر”، أن الحكومة رأت أنه يتم تأجيل تطبيق القرار حتي نهاية الشهر الجاري بناء على طلب الشركات المصدرة، لإعطائهم مهلة لتنفيذ تعاقدتها التصدرية حتي لا توقع عليها غرامات، على أن يتم الشروع في تطبيقه بداية من شهر أكتوبر 2023.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اصدر قرار في اجتماع مجلس الوزراء الاخير بحظر تصدير البصل للسيطرة على ارتفاع اسعاره محليا، على أن يتم تطبيقه في 21 سبتمبر 2023، ولك وجهت الجمارك المصرية في منشور اليوم بتأجيل تطبيقه.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفعت صادرات مصر من البصل البصل الطازج 74 مليونا و811 ألف دولار، خلال ال 4 شهور الأولى من العام الحالي، مقابل 29 مليونا و667 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة يقدر ب 45 مليونا و 144 ألف دولار.