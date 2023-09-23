الفارسي: ٤٠٠ لاعب ولاعبة يشاركون في منافسات بطولة العالم للبولينج



أوضح محمد الفارسي نائب رئيس نادي البولينج ومدير بطولة العالم التي تستضيفها الكويت خلال شهر أكتوبر المقبل أن جميع اللجان العاملة التي تقوم بالإعداد والتجهيز لاستضافة هذا الحدث العالمي قد أتمت استعدادها على أكمل وجه من أجل أن تظهر البطولة بالشكل الذي يليق باسم الكويت وقدرتها على تنظيم مثل تلك المناسبات الرياضية الهامة

وأكد الفارسي أن ٤٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ٢٤ منتخبا للرجال و١٢ منتخبا للسيدات سوف يشاركون في منافسات البطولة التي نجحت في استقطاب نجوم العالم في اللعبة في ظل ارتفاع القيمة المالية للجوائز والثقة الكبيرة في امتلاك الكويت جميع مقومات النجاح من تنظيم ومجمع للبولينج يعد من أفضل المجمعات في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها قدرة على استضافة هذا العدد من اللاعبين واللاعبات المميزين

وقال الفارسي إن مجلس إدارة نادي البولينج برئاسة الشيخ طلال المحمد الصباح عمل خلال الفترة الماضية على تذليل كافة العقبات التي تواجه استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي وبذل الكثير من الجهود حيث قدم للاتحاد الدولي الضمانات الكافية التي تؤكد قدرة الكويت على الاستضافة مما كان له بالغ الأثر في منحها حق تنظيم البطولة التي ستشهد حفل افتتاح يعبر عن جميع ثقافات شعوب العالم متمنيا أن تنجح المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات في تقديم مستوى متميز من خلال الاحتكاك والمنافسة مع منتخبات عالمية.