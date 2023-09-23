مراسل "القاهرة الإخبارية" ببيروت يبرز الوضع بين الجيشين اللبنانى والإسرائيلى

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك تحركات كثيفة للجيش الإسرائيلي على طول الخط الأزرق خلال الأشهر الماضية، ومن بين هذه التحركات إقامة عدد من السواتر الترابية على مناطق متفرقة على طول الحدود.

وأضاف سنجاب، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الجيش اللبناني أقدم على إزالة السواتر الترابية اليوم باعتباره في نقطة من النقاط المتحفظ عليها على طول الخط الأزرق، والجيش اللبناني يرى أنه لا أحقية للجيش الإسرائيلي أن يقيم هذا الساتر الترابي في هذه المنطقة.

وتابع: “أقدمت جرافة تابعة للجيش اللبناني ترافقها قوة دورية على إزالة هذا الساتر، وبدأت القوات الإسرائيلية بإطلاق قنابل دخانية باتجاه قوة الجيش اللبناني، ورد الأخير بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، وحدث تبادل لإطلاق القذائف من الجانبين”.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تدخلت لتهدئة الأوضاع على الأرض، وأجرت اتصالات مكثفة مع الجانبين لتهدئة الوضع ومحاولة احتواء هذا الموقف منعًا لتفاقمه، أو تكون له تداعيات على الاستقرار في هذه المنطقة.