بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام تويتر ( 2 - 0 ) : كــورة لايف الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينغهام بث مباشر اليوم يلا شوت [المان في البريميرليج] هالاند يسجل

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينغهام بث مباشر اليوم يلا شوت

لقاء إنجليزي جديد Manchester City vs Nottingham Forest اليوم، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام تويتر: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينغهام بث مباشر اليوم يلا شوت، سيحتضن ملعب الاتحاد اليوم، السبت، مباراة مثيرة تجمع بين فريق مانشستر سيتي ونظيره نوتينجهام، وذلك ضمن فعاليات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

هالاند يسجل الثاني للمان سيتي

في لقاء مثير جمع فريق مانشستر سيتي بفريق نوتينغهام، أشعل النجم إيرلينغ براوت هالاند ساحات الملعب في الدقيقة الرابعة عشرة من بداية المباراة ، بدأ الهجوم المذهل لمانشستر سيتي بتمريرة دقيقة من وسط الملعب، حيث استلم هالاند الكرة ببراعة في منتصف الملعب. وبمهارته الاستثنائية وسرعته الفائقة، قام بمراوغة مدافعي فريق نوتينغهام بشكل رائع ليتقدم وجها لوجه مع حارس المرمى.

فيل فودين يسجل الهدف الأول للمان سيتي

في الدقيقة السابعة من المباراة المثيرة ضد فريق نوتينغهام، قام النجم اللاعب فيل فودين بإحراز هدف استثنائي. كانت اللحظة مذهلة حيث استلم فيل الكرة بأناقة في منتصف الملعب، ثم قام بمراوغة مدهشة لتفادي لاعبي الفريق الخصم والتقدم بالكرة باتجاه مرمى نوتينغهام.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام بث مباشر

يمكنكم متابعة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست بث مباشر عبر موقع "بوابة الفجر " اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023. ستكون هذه المباراة جزءًا من منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، وستُلعب على أرضية ستاد "الاتحاد"، معقل فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا.

بفضل البث المباشر الذي يُقدمه موقع "بوابة الفجر "، يمكن للجماهير متابعة أحداث المباراة في الوقت الفعلي واستمتاع بأداء الفريقين والتشجيع لفريقهم المفضل. هذه فرصة رائعة لمحبي كرة القدم لمتابعة المباراة مباشرة والتواصل مع الأحداث والتشجيع من خلال تغطية مباراة بث مباشر.

يعتبر هذا اللقاء فرصة مهمة لجماهير كرة القدم لمشاهدة مباراة بين فريق مانشستر سيتي، الذي يعد واحدًا من أبرز الأندية في الدوري، وفريق نوتينجهام، الذي يسعى لتحقيق نتائج إيجابية في هذا الموسم.

سيكون اللقاء محط أنظار عشاق اللعبة، حيث ستشهد المباراة منافسة قوية وأداء مميز من الفريقين. نترقب بفارغ الصبر هذه المواجهة ونتمنى أن تكون مثيرة وممتعة للجماهير.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام اليوم ؟

مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام هي الأحداث الرياضية المنتظرة بفارغ الصبر اليوم، السبت، حيث تجمع بين الفريقين في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. يدخل مانشستر سيتي هذه المباراة وهو في قمة تألقه هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد مثالي من 15 نقطة. قام الفريق بتحقيق انتصارات رائعة في المباريات السابقة، مما جعله مرشحًا قويًا لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء.

الجماهير تترقب هذه المواجهة بفارغ الصبر، حيث تأمل في رؤية فريقها المفضل يواصل مسلسل الانتصارات ويحافظ على صدارته للدوري. من جهة أخرى، يسعى فريق نوتنجهام لتقديم أداء مميز والمنافسة بقوة لكسب النقاط في هذه المباراة الصعبة.

مباراة اليوم تعد فرصة رائعة لعشاق كرة القدم للتمتع بلقاء ممتع ومثير، ونتمنى أن تكون المباراة ناجحة ومليئة بالإثارة والأهداف لجميع محبي اللعبة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة على شبكة قنوات bein sports وبالأخص على قناة bein sports premium 1.

الفريقان توقيت المباراة ملعب المباراة القنوات الناقلة مانشستر سيتي X نوتنغهام فورست 5:00 pm ملعب الاتحاد bein sports premium 1

ماتش مان سيتي ضد نوتنجهام

ويخوض مانشستر سيتي مباراته اليوم أمام نوتينجهام بعد فوزه على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويستهدف الإسباني بيب جوارديولا، الحائز على جائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي، مواصلة مسيرة النجاح مع مانشستر سيتي بالحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي، وكذلك دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام بث مباشر يلا شوت

بالفعل، حقق بيب جوارديولا نجاحًا كبيرًا مع مانشستر سيتي خلال السنوات الأخيرة، حيث فاز بأربعة ألقاب مهمة تشمل الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والسوبر الأوروبي. هذه الإنجازات جعلت من مانشستر سيتي فريقًا قويًا ومرموقًا على الساحة العالمية.

من ناحية أخرى، يسعى نوتنجهام إلى تحقيق نتائج إيجابية في الدوري الإنجليزي والمنافسة مع الأندية الكبيرة. يحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري حاليًا، وهو يسعى للتقدم نحو المناطق العليا من الجدول وتحقيق تفوق إضافي. مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي ستكون فرصة مهمة لنوتنجهام لاختبار مهاراته وقوته أمام أحد أبرز الأندية في الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي اليوم

حراسة المرمى إيدرسون. الدفاع جفارديول، أكانجي، دياز، ووكر. الوسط رودري، نونيز، دوكو، فودين. الهجوم إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ونوتينجهام

تاريخ المواجهات بين الفريقين يشير إلى سجال مثير على أرض الملعب. واجه مانشستر سيتي نوتنجهام في 13 مباراة مختلفة، حيث نجح الفريق الأزرق في الفوز في 3 من تلك المباريات، في حين فاز نوتنجهام في 4 مباريات، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي ونوتنجهام | من هنـــا

من الملاحظ أن التنافس بين الفريقين كان شديدًا ومتقاربًا على مر السنوات، حيث يبدو أن كل فريق يحتفظ بقوته ويسعى لتحقيق الانتصار. يجدر بالذكر أن آخر مباراة جمعت بينهما انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة سداسية دون رد خلال الموسم الماضي، مما يجعل المباراة الحالية محط أنظار الجماهير لرؤية ما إذا كان سيتي سيواصل تفوقه أم ستكون هناك مفاجأة من نوتنجهام.

نادي مانشستر سيتي يواصل تألقه في مسابقة الدوري الإنجليزي ويتصدر جدول الترتيب بفخر بالعلامة الكاملة. فقد استمر الفريق في تحقيق الانتصارات المتتالية، وآخرها كان على حساب نادي وست هام يونايتد في المباراة السابقة، حيث تمكن من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 15، مما يعكس تفوقه المبهر في بداية الموسم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي ونوتنجهام | من هنـــا

من ناحية أخرى، يحتل نادي نوتنغهام فورست المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن. يعكس التعادل في المباراة الأخيرة مع نادي بيرنلي تحسن أداء الفريق هذا الموسم، حيث حصل على سبع نقاط من مبارياته الخمس الأولى بواقع انتصارين وتعادل واحد وخسارتين. بذلك، يسعى نوتنغهام فورست إلى الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية والتقدم نحو المناطق المتقدمة في جدول الترتيب.

تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية