في خطو تاريخية للرئيس الأمريكي.. جو بايدن ينضم لاعتصام العمال

في خطة تاريخية من أهم مظاهر الدعم الرئاسي للعمال المضربين منذ عقود، سيسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى ولاية ميشيجان لدعم إضراب عمال السيارات ضد شركات صناعة السيارات الرائدة في ديترويت معتبرا نفسه رئيسًا مؤيدًا للنقابات.

دعم العمال النقابيين

وتدعم زيارة الرئيس الأمريكي للولاية، حق العمال النقابيين في اتخاذ الإجراءات والمشاركة في المفاوضة الجماعية.

بايدن ينضم لاعتصام العمال

وكتب بايدن، منشورًا على موقع X "تويتر سابقًا"، قال فيه: "سأذهب يوم الثلاثاء إلى ميشيجان للانضمام إلى خط الاعتصام والتضامن مع رجال ونساء UAW الذين يناضلون من أجل الحصول على حصة عادلة من القيمة التي ساعدوا في خلقها".

وأضاف بايدن: "لقد حان الوقت للتوصل إلى اتفاق مربح للجانبين يحافظ على ازدهار صناعة السيارات الأمريكية من خلال وظائف UAWذات الأجر الجيد".

قرار بايدن

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض عن خطط لتوجه بايدن إلى كاليفورنيا يوم الثلاثاء كجزء من رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى الساحل الغربي.

وبحسب مصادر في البيت الأبيض، اتخذ بايدن القرار يوم الجمعة، بعد دعوة عامة من فاين.

ولاية ميشجان

ويذكر أن ولاية ميشيجان، موطن صناعة السيارات الأمريكية، هي موطن الجزء الأكبر من المنشآت والعمال المضربين.