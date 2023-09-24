كورة لايف الآن ( 1 - 1 ) آلحين بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي [البريميرليج]

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد اليوم يلا شوت

الريدز يعود من جديد Liverpool vs West Ham United اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، ويشهد ملعب "آنفيلد"، المعقل الأسطوري لفريق ليفربول، المباراة المنتظرة بين "الريدز" وضيفه وست هام يونايتد اليوم الأحد، في إطار الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

التعادل لصالح وست هام امام الريدز

جوووووووووووووووووووووووووووول! جارود بوين يُحرز هدف التعادل لفريق وست هام بعد استلامه لتمريرة رائعة من زميله سوفال. برأسه البراعة، وجه بوين الكرة إلى الزاوية اليمنى من مرمى الحارس أليسون بيكر. هذا الهدف يضيف نكهة مميزة للمباراة ويزيد من حماسة وآمال فريق وست هام في الفوز.

صلاح يحرز هدف التقدم للريدز

ضربة جزاء لصالح ليفربول بعد محاولة محمد صلاح الاختراق داخل منطقة الجزاء وتعرضه لعرقلة من نايف أجرد ، ووهدف! محمد صلاح يسجل هدف التقدم لفريق ليفربول من ركلة جزاء متقنة في منتصف المرمى، مما يمنح فريقه الأفضلية في المباراة.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام، نرحب بكم بحرارة في تغطية مباراة ليفربول ووست هام ضمن الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2023/2024. نحن هنا لنقدم لكم تغطية حية ومباشرة للمباراة بالفيديو، فتابعونا واستمتعوا باللقاء الرياضي الشيق.

ليفربول يتطلع إلى مواصلة مسلسل انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز وحصد نقاط جديدة تسهم في تعزيز موقعه في الجدول الترتيبي. يحتل الفريق حاليًا المركز الثالث برصيد 13 نقطة، وهو على بعد خطوة واحدة فقط من الوصول إلى قمة الترتيب.

من جانبه، يسعى وست هام إلى تعويض الهزيمة التي تلقاها في المباراة السابقة أمام مانشستر سيتي. الفريق يمتلك 10 نقاط ويحتل المركز السادس حاليًا، ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول.

تعد هذه المباراة فرصة حاسمة للفريقين لتحقيق الفوز وتحقيق أهدافهما في الموسم الجاري، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد ستكون الأنظار متجهة نحو ملعب "آنفيلد"، حيث ستشهد المواجهة الندية والمثيرة بين ليفربول ووست هام يونايتد.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

المباراة الموعد ليفربول ضد وست هام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

المباراة القناة الناقلة ليفربول ضد وست هام تنقل المباراة عبر بي إن سبورت اتش دي 2

التشكيل المتوقع لـ مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

اللاعبين المركز أليسون بيكر (حارس) حراسة المرمى جوميز الدفاع كوناتي الدفاع فان دايك الدفاع روبرتسون الدفاع ماك ليستر الوسط سوبوسلاي الوسط إيندو الوسط محمد صلاح الهجوم نونيز الهجوم دياز الهجوم

تشكيل وست هام المتوقع

حراسة المرمى أريولا الدفاع كوفال زوما نايف أكرد إيمرسون الوسط سوستشيك ألفاريز وارد براوس الهجوم بوين باكيتا أنطونيو

مؤتمر يورجن كلوب قبيل لقاء وست هام

فيما يتعلق ببداية الموسم، أعرب المدرب يورجن كلوب عن سعادته وإثارته قائلًا: "أنا حقًا أستمتع باللحظة، منذ اليوم الأول من عودتنا، استمتعت كثيرًا بهذا. كنت متحمسًا جدًا لبدء عملية البناء من جديد، وكنت متحمسًا للغاية للعمل مع اللاعبين والاستفادة من الطاقة الجديدة والروح الجديدة."

وأشار كلوب إلى أن فريق ليفربول قرر بالفعل في العام الماضي تحقيق تغييرات كبيرة، ولكنهم يرغبون في جعل هذه التغييرات دائمة وليست مؤقتة. وأكد قائلًا: "نعم، أنا متحمس للغاية لهذا، وما زلت كذلك. إن هذا كل شيء بالنسبة لي. ليس لدينا استقرار حتى الآن، هناك الكثير من الأمور التي لم تستقر بعد، ولكن لدينا العديد من الأمور الجيدة بالفعل."

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وختم كلوب حديثه بالقول: "هناك العديد من اللحظات المثيرة في المباريات وأعتقد أن هذا هو بداية جيدة بالنسبة لنا. إنها بداية واعدة ومشوقة، ونحن مستعدون لمواصلة العمل بجد من أجل تحقيق المزيد."

قال المدرب يورغن كلوب، في تصريحاته، "من الواضح أن الأمور التي مررنا بها حتى الآن في هذا الموسم تعتبر كافية عادة لموسم كامل، إذا ما قمنا بمثل هذه الأشياء بعد 38 مباراة. ولكن لدينا ذلك بعد خمس مباريات فقط، وقد تعاملنا مع بطاقة حمراء مرتين، ولعبنا بـ 10 لاعبين، وتغيرت مجريات المباريات وحدثت أمور غير متوقعة".

وأضاف كلوب: "قد قمنا بذلك مرة أخرى، ولعبنا شوطًا سيئًا وشوطًا جيدًا جدًا، وقمنا بعكس الأمور مرة أخرى أمام ولفرهامبتون. ليس دائمًا الأمور تسير كما نخطط لها وترغب فيها. ما حدث يظهر أن الفريق يتعامل مع الأمور بشكل جيد بالفعل، بطريقة تجعلنا نتفائل بها وقد لا نتوقعها في هذا الوقت. هذا هو كل شيء".

وأشار كلوب: "لا يمكنني أن أقدم تقديرًا حول كيفية سير الأمور في الأسابيع القادمة. الأمور تتغير باستمرار في كرة القدم، والشيء الوحيد الذي يمكنني القيام به هو العمل بجد لجعل الأمور إيجابية قدر الإمكان".

وست هام منافس صعب أمام ليفربول

أشار يورجن كلوب إلى القوة الكبيرة للفرق المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز قائلًا: "هناك العديد من المنافسين القويين للغاية في الدوري، ووست هام هو واحد منهم، إنهم لديهم مشروع مشوق حقًا، أنا مسرور لصالح ديفيد مويس لأنه بنى هذا الفريق على مدى السنوات القليلة الماضية، حتى بعد رحيل ديكلان رايس، يظهرون بشكل ممتاز حقًا".

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

وأضاف كلوب: "توقيعات مثل وارد براوس وباكيتا كانت رائعة، ولديهم لاعبين آخرين مميزين أيضًا، الأمور تبدو قوية حقًا وهذا ما يجعل المنافسة أكثر صعوبة. بالطريقة التي نبدأ بها وننهي بها، الدوري الإنجليزي قوي للغاية، وهذا أمر جيد للجماهير ولكن يعني أن علينا أن نكون في أفضل حالاتنا دائمًا".

وعبّر كلوب عن إعجابه بأداء لاعب الوسط جاريل كوانساه الذي أشركه في التشكيل الأساسي في المباراة الأخيرة قائلًا: "كان من الواضح أن جاريل كوانساه يستحق بدء المباراة الأخيرة ضد وولفرهامبتون. قد يعتبر البعض هذا القرار شجاعًا، ولكن بالنسبة لي لم يكن كذلك."

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

وتابع كلوب: "قمنا بتدريبات جيدة لمدة يومين، وكان علينا إشراك لاعبي الدفاع الآخرين في تدريب قصير لنصف ساعة تقريبًا بسبب عدم جاهزيتهم للمواقف الخطرة. أدى كوانساه أداءً رائعًا حقًا، ولطالما أعجبتني أداؤه. من الجميل رؤية الابتسامة على وجهه بعد المباراة."

وفيما يتعلق بلاعب الهجوم داروين نونيز، قال كلوب: "نونيز في حالة رائعة الآن ويتمتع بلعب جيد جدًا. إنه يستمتع بكرة القدم كثيرًا في الوقت الحالي، وهذا أمر جيد جدًا. اللاعب في مركز الهجوم يحتاج إلى الفرص للتسجيل، ونونيز يتاح له هذه الفرص. لقد قام بأداء رائع في المباراة ضد نيوكاسل، حيث سجل هدفين رائعين بعد مدة طويلة. لذلك، إنه لاعب مهم لنا ونأمل في استمرار تألقه."