مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي ضد سان جورج تويتر: الآن مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت

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مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج دون تقطيع

جولة جديدة في دوري الأبطال بين Al Ahly vs saint George اليوم، بث مباشر مباراة الأهلي ضد سان جورج تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت، وستجري اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023، مباراة مهمة في إطار دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث سيتقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سان جورج الإثيوبي.

تُقام هذه المباراة على أرض استاد القاهرة الدولي، ويدخل الأهلي هذا اللقاء محملًا بميزة الأرض والجمهور أمام فريق سان جورج الإثيوبي القادم كضيف.

ومن المقرر أن تُلعب مباراتي الذهاب والإياب على أرض استاد القاهرة الدولي وفقًا للاتفاق الذي تم بين مسؤولي الناديين.

النادي الأهلي يخوض هذا اللقاء بطموح الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا الذي توج به في الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي. ستكون هذه المباراة بداية مشوار الأهلي في مسعى للمحافظة على هذا اللقب الغالي.

قائمة الأهلي ضد سان جورج

مركز اللاعباللاعب
حراسة المرمىمصطفى شوبير
حراسة المرمىمحمد الشناوي
الدفاعمحمد هاني
الدفاععلي معلول
الدفاعكريم الدبيس
الدفاعمحمد عبد المنعم
الدفاعرامي ربيعة
الدفاعياسر إبراهيم
وسط الملعبإمام عاشور
وسط الملعبأحمد نبيل كوكا
وسط الملعبأليو ديانج
وسط الملعبمروان عطية
وسط الملعبمحمد مجدي أفشة
وسط الملعبحسين الشحات
وسط الملعبأحمد عبد القادر
وسط الملعبطاهر محمد طاهر
وسط الملعبمحمد الضوي كريستو
هجومبيرسي تاو
هجوممحمود كهربا
هجومصلاح محسن

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته يوم أمس السبت بإجراء تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي.

قام مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بعقد محاضرة فنية بواسطة الفيديو لعرض بعض التفاصيل والجوانب الفنية على اللاعبين قبل موعد المباراة مع بطل إثيوبيا.

غيابات الأهلي ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

الإصابة:
للأسف، يتعين على الأهلي التخلي عن بعض لاعبيه في مواجهة سانت جورج نتيجة الإصابات. سيغيب كل من اللاعبين عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي عن صفوف الفريق بسبب الإصابات، ومن المتوقع أن يحتاج هؤلاء الثلاثة إلى فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع على الأقل للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج دون تقطيع

بالإضافة إلى ذلك، هناك شكوك حول إمكانية مشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو في مواجهة سانت جورج بعد إصابته في مباراة المصري الأخيرة في الدوري، وقد يضطر للغياب عن هذه المباراة الهامة.

الإيقاف:
سيفتقد الأهلي أيضًا خدمات اللاعب المغربي رضا سليم بسبب الإيقاف. تعود هذه العقوبة إلى طرده في مباراة مع فريقه السابق الجيش الملكي خلال موسم سابق في الكونفدرالية، وهو الآن سيغيب عن مباراته الثانية مع الأهلي.

عدم القيد:
وأخيرًا، يتعذر على الفرنسي أنتوني موديست المشاركة مع الأهلي في هذه المباراة بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية الأولى. وبالتالي، لن يتاح له المشاركة إلا في حالة تأهل الأهلي إلى دور المجموعات في البطولة.

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تشكيل الأهلي المتوقع اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: علي معلول -محمد عبد المنعم -رامي ربيعة -محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج -إمام عاشور -مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات -أحمد عبدالقادر -محمود كهربا

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي اليوم ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، وتحديدًا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي اليوم ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي اليوم ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة أون تايم سبورت 1 إتش دي.

متابعة تفاصيل اللقاء دقيقة بدقيقة، والاستوديو التحليلي للقاء بوجود نخبة من المحللين والنقاد الرياضيين في مصر والوطن العربي، إلى جانب الفقرة التحكيمية الخاصة من اون تايم سبورت.

تردد القناة الناقلة لمباراة سان جورج ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

القمرالنايل سات
تحديث التردد11861
الاستقطابرأسي
الجودةHD
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ5/6

ملعب مباراة الأهلي اليوم ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

تلعب مباراة الأهلي اليوم ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "ستاد القاهرة".

حكم مباراة الأهلي ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

عيّن الاتحاد الأفريقى "كاف" التشادى ألفريد أرمي حكم ساحة لمباراة الأهلى وسان جورج الاثيوبى، ويعاونه الثنائي عيسى بوجولا، وحافظ موسى، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع عبدالكريم عثمان، وفي غرفة الفار يتواجد أحمد إيدي من تنزانيا، بينما يتولى محمد سلطان إدارة اللجنة الطبية.

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