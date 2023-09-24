بث مباشر مباراة الاهلي ضد سان جورج تويتر { 0 - 0 }: يلا كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج بث مباشر اليوم يلا شوت (دوري الأبطال)

مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت

العودة الأفريقية بين Saint George vs Al Ahly SC اليوم، بث مباشر مباراة الاهلي وسان جورج تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج بث مباشر اليوم يلا شوت، في ليلة مُنتظرة من قبل عشاق كرة القدم، يستعد الفريق الكروي العريق "الأهلي" لخوض أولى مبارياته في دوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف غريمه الإثيوبي "سان جورج" في مواجهة مثيرة تعتبر بمثابة انطلاقة المارد الأحمر في مشواره بالبطولة القارية.

يلا كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج بث مباشر

لقاء الأهلي وسان جورج يمثل موقفًا فريدًا في تاريخ المباريات الإفريقية، حيث يتواجه الفريقان للمرة الأولى على الإطلاق في هذه البطولة. على الرغم من ذلك، سبق للأهلي أن واجه فرقًا إثيوبية أخرى في مباريات سابقة، حيث كانت مبارياته مع ناديي البن وجيما أبا جيفار من أثيوبيا تجارب استثنائية للفريق الأحمر.

الأهلي، الذي يعتبر حاملًا للقب دوري أبطال إفريقيا والأكثر تتويجًا في تاريخه بلقب البطولة بواقع 11 مرة، يسعى إلى الابتعاد بمزيد من الألقاب والتتويجات. هذا الموسم يأمل في تحقيق مزيد من النجاحات وتقديم أداء متميز في مبارياته.

وما يزيد من فرحة الجماهير المصرية هو أن مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 32 ستتاح للمشاهدين عبر القنوات المحلية المفتوحة. وذلك لأن سان جورج الإثيوبي لا يملك ملعبًا جاهزًا، وفقًا لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف". هذا يعني أن الجماهير ستتمكن من متابعة مباراتي الذهاب والإياب معًا وتشجيع الفريق الذي يمثلهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المواجهة ستكون تحديًا كبيرًا للأهلي، حيث يعرفون جيدًا أن كل مباراة في دوري أبطال إفريقيا تأتي بمستوى تنافسي عالي، وسيعملون بجد لتحقيق الانتصار والمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافهم والدفاع عن لقبهم. هذه المباراة تمثل بداية جديدة في مشوار الأهلي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في عالم كرة القدم الإفريقية.

ما هو موعد مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان جورج ضيفًا على ملعب ستاد القاهرة الدولي اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر. ستكون هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2023/2024، وستشهد تنافسًا شرسًا بين الفريقين في ساحة الملعب.

وستنطلق مباراة الأهلي ضد سان جورج اليوم في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، اليمن، الأردن، البحرين، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024

فيما يتعلق بنقل مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 عبر القنوات المفتوحة، ستكون قنوات أون تايم سبورت ON Time Sports واحدة من الخيارات المتاحة للمشاهدين. ستبث هذه القنوات المباراة على القنوات الفضائية والأرضية المفتوحة، مما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بسهولة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم أون تايم سبورت ببث المباراة مباشرة عبر صفحتها على فيسبوك، مما يسهل للمشاهدين تتبع الحدث من أي مكان. هذا يضمن توفر خيارات متعددة لجماهير الكرة في مصر وخارجها لمشاهدة هذه المواجهة الرياضية المثيرة.

تردد أون تايم سبورت 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 مفتوحة تردد تايم سبورت الأرضية عليك فصل الريسيفر عن الشاشة من ريموت التلفزيون. قم بتوصيل إريال استقبال أرضي بشاشة التلفزيون بشكل سليم. حال عدم وجود القناة اضغط على زر الإعدادات بالريموت. ثم اختار الزر الخاص بالقنوات، وقم بعمل عمل توليف إعداد القناة. عن طريق الضغط على اضغط توليف تلقائي. واختر بحث رقمي، وسجل التردد UHF32. وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024

تشكيل الأهلي أمام سان جورج

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سان جورج اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد هاني محمد عبد المنعم رامي ربيعة علي معلول خط الوسط إمام عاشور مروان عطية أليو ديانج الهجوم حسين الشحات محمود كهربا أحمد عبدالقادر

بث مباشر Al Ahly vs saint George

حكم مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

اسم الحكم دور الحكم جنسية الحكم ألفريد أرمي حكم الساحة تشاد عيسى بوجولا حكم مساعد أول تشاد حافظ موسى حكم مساعد ثانِ تشاد عبدالكريم عثمان الحكم الرابع تشاد أحمد إيدي حكم الفيديو VAR تنزانيا محمد سلطان إدارة اللجنة الطبية

الأهلى يستضيف سانت جورج فى مستهل رحلة الدفاع عن لقب دورى الأبطال

يدخل فريق الأهلي بقوة إلى مباراته مع فريق سانت جورج الإثيوبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، حاملًا لقب البطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه. تأتي هذه المواجهة بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، حيث يسعى لاعبو الأهلي لمصالحة الجماهير واستعادة التوهج.

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قبل المباراة، عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع اللاعبين للتحضير للمواجهة، حيث أكد على أهمية التركيز وتحقيق الفوز للعبور إلى الدور التالي من البطولة. كما حث اللاعبين على تجاوز الأخطاء التي وقعوا فيها والتركيز على دوري أبطال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج دون تقطيع | من هنــــا

كولر شدد على ضرورة الضغط على لاعبي سانت جورج منذ بداية المباراة وتسجيل هدف مبكر للتفوق. كما حذر الفريق من الاستمرار في الأخطاء والاندفاع بعشوائية، مشددًا على ضرورة احترام الخصم واستغلال الفرص لتحقيق الأهداف.

بهذه الطريقة، يسعى الأهلي للمحافظة على مكانته كواحد من أبرز الفرق في البطولة ولتركيب رسالة لكل الفرق المنافسة بأنهم هنا للفوز باللقب.