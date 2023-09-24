كورة لايف الآن [ 0 - 0 ] بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت

المارد الأحمر في الكاف Saint George vs Al Ahly SC اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وتجتمع فرق الأهلي وسان جورج في اللقاء الأول من دور الـ32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيُقام في استاد القاهرة يوم الأحد في تمام الثامنة مساءً. وسيتم إجراء مباراة العودة بين الفريقين يوم الجمعة القادمة أيضًا في استاد القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر منع إثيوبيا من استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا بسبب عدم توفر الشروط المطلوبة في ملاعبها، مما دفع بإقامة هذه المباراتين في استاد القاهرة.

تستعد جماهير النادي الأهلي بفارغ الصبر للمشاركة في أول مباراة للمارد الأحمر في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا. يعتبر الأهلي حاملًا لقب هذه البطولة منذ النسخة الماضية، ويتوقع من جماهيره أن تكون هذه المباراة بداية ناجحة في مسار الدفاع عن اللقب.

تأتي هذه المواجهة بأهمية كبيرة للأهلي، حيث يتطلع الفريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مشواره نحو التتويج بالبطولة مرة أخرى. يُذكر أن النادي الأهلي يعتبر واحدًا من أنجح الأندية في تاريخ البطولة، وهذا النجاح يزيد من تطلعات الجماهير لمزيد من الإنجازات في الموسم الجديد.

بالنظر إلى التركيز العالي والاستعداد الجيد للمباراة، يأمل الأهلي في تقديم أداء قوي ومميز يرضي توقعات جماهيره ويشعل الحماس لموسم جديد من البطولة الإفريقية.

ما القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج؟

ستقوم قناة أون تايم سبورتس 1 بنقل مباراة الأهلي وسانت جورج، وستكون هذه المباراة محط أنظار الجماهير وعشاق كرة القدم. سيقود الاستوديو التحليلي النجم أحمد شوبير، بصحبة الخبراء وليد صلاح الدين وأحمد حسن، لتقديم تحليل دقيق لأداء الفريقين.

ومن ناحية التعليق الرياضي، سيكون محمد الكواليني هو الصوت الذي سيروي أحداث المباراة بشغف واحترافية. وللحديث عن التحكيم، سيقوم أحمد خيري بتقديم الفقرة التحكيمية بالتعاون مع الخبير التحكيمي أحمد الشناوي.

سيتم تواجد مراسلين من أرض الملعب، إبراهيم عمر وحسن غنيمة، لتزويد المشاهدين بآخر المستجدات واللقطات من الميدان.

بهذا الاستعداد الكامل والفريق الرائع للتحليل والتعليق، سيكون لدينا تغطية شاملة وممتعة لهذه المباراة المثيرة.

ماذا عن طاقم تحكيم المباراة ؟

تم تكليف الحكم التشادي ألفريد أرمي بإدارة مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا. سيحظى الحكم بدعم طاقم تحكيم مميز يتضمن الحكمين المساعدين عيسى بوجولا وحافظ موسى، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الكريم عثمان. وسيكون هناك تقنية الفار متاحة للمباراة وسيديرها أحمد إيدي من تنزانيا. ولمتابعة السلامة والصحة في المباراة، سيكون محمد سلطان هو المسؤول عن اللجنة الطبية.

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كيف تأهل سان جورج لمواجهة الأهلي؟

سانت جورج الإثيوبي تأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد تفوقه على منافسه كي إم كي إم بنتيجة مجموع المباراتين 5-2. في مباراة الذهاب، حقق سانت جورج الفوز بنتيجة 2-1، وتكرر الأمر في مباراة الإياب بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن مكانًا في الدور القادم ومواجهة الأهلي، حامل اللقب السابق للبطولة.

كاف يعدل موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديل موعد مباراة الذهاب بين الأهلي وسان جورج ضمن دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ستقام المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية بدلًا من السادسة مساءً كما كان مقررًا.

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وفيما يتعلق بمباراة الإياب بين الفريقين، فستجرى يوم الجمعة المقبلة الموافق 29 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساءً. وكان الأهلي قد قدم طلبًا لتأجيل المباراة بمدة 60 دقيقة لتقام في السابعة مساءً بدلًا من السادسة.

وبفضل جهود الأهلي، تمت الموافقة على حضور 30 ألف مشجع في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.

يأتي هذا في إطار استعدادات الأهلي للمباراة المرتقبة، حيث سيخوض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم السبت.

يُشار إلى أن الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي، بعد تحقيقه للبطولة على حساب الوداد المغربي.