مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت

كورة لايف الآن [ 0 - 0 ] بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر
بوابة الفجر

المارد الأحمر في الكاف Saint George vs Al Ahly SC اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وتجتمع فرق الأهلي وسان جورج في اللقاء الأول من دور الـ32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيُقام في استاد القاهرة يوم الأحد في تمام الثامنة مساءً. وسيتم إجراء مباراة العودة بين الفريقين يوم الجمعة القادمة أيضًا في استاد القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر منع إثيوبيا من استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا بسبب عدم توفر الشروط المطلوبة في ملاعبها، مما دفع بإقامة هذه المباراتين في استاد القاهرة.

تستعد جماهير النادي الأهلي بفارغ الصبر للمشاركة في أول مباراة للمارد الأحمر في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا. يعتبر الأهلي حاملًا لقب هذه البطولة منذ النسخة الماضية، ويتوقع من جماهيره أن تكون هذه المباراة بداية ناجحة في مسار الدفاع عن اللقب.

تأتي هذه المواجهة بأهمية كبيرة للأهلي، حيث يتطلع الفريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مشواره نحو التتويج بالبطولة مرة أخرى. يُذكر أن النادي الأهلي يعتبر واحدًا من أنجح الأندية في تاريخ البطولة، وهذا النجاح يزيد من تطلعات الجماهير لمزيد من الإنجازات في الموسم الجديد.

بالنظر إلى التركيز العالي والاستعداد الجيد للمباراة، يأمل الأهلي في تقديم أداء قوي ومميز يرضي توقعات جماهيره ويشعل الحماس لموسم جديد من البطولة الإفريقية.

ما القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج؟

ستقوم قناة أون تايم سبورتس 1 بنقل مباراة الأهلي وسانت جورج، وستكون هذه المباراة محط أنظار الجماهير وعشاق كرة القدم. سيقود الاستوديو التحليلي النجم أحمد شوبير، بصحبة الخبراء وليد صلاح الدين وأحمد حسن، لتقديم تحليل دقيق لأداء الفريقين.

ومن ناحية التعليق الرياضي، سيكون محمد الكواليني هو الصوت الذي سيروي أحداث المباراة بشغف واحترافية. وللحديث عن التحكيم، سيقوم أحمد خيري بتقديم الفقرة التحكيمية بالتعاون مع الخبير التحكيمي أحمد الشناوي.

سيتم تواجد مراسلين من أرض الملعب، إبراهيم عمر وحسن غنيمة، لتزويد المشاهدين بآخر المستجدات واللقطات من الميدان.

بهذا الاستعداد الكامل والفريق الرائع للتحليل والتعليق، سيكون لدينا تغطية شاملة وممتعة لهذه المباراة المثيرة.

ماذا عن طاقم تحكيم المباراة ؟

تم تكليف الحكم التشادي ألفريد أرمي بإدارة مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا. سيحظى الحكم بدعم طاقم تحكيم مميز يتضمن الحكمين المساعدين عيسى بوجولا وحافظ موسى، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الكريم عثمان. وسيكون هناك تقنية الفار متاحة للمباراة وسيديرها أحمد إيدي من تنزانيا. ولمتابعة السلامة والصحة في المباراة، سيكون محمد سلطان هو المسؤول عن اللجنة الطبية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج دون تقطيع | من هنــــا

كيف تأهل سان جورج لمواجهة الأهلي؟

سانت جورج الإثيوبي تأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد تفوقه على منافسه كي إم كي إم بنتيجة مجموع المباراتين 5-2. في مباراة الذهاب، حقق سانت جورج الفوز بنتيجة 2-1، وتكرر الأمر في مباراة الإياب بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن مكانًا في الدور القادم ومواجهة الأهلي، حامل اللقب السابق للبطولة.

كاف يعدل موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديل موعد مباراة الذهاب بين الأهلي وسان جورج ضمن دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ستقام المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية بدلًا من السادسة مساءً كما كان مقررًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج دون تقطيع | من هنــــا

وفيما يتعلق بمباراة الإياب بين الفريقين، فستجرى يوم الجمعة المقبلة الموافق 29 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساءً. وكان الأهلي قد قدم طلبًا لتأجيل المباراة بمدة 60 دقيقة لتقام في السابعة مساءً بدلًا من السادسة.

وبفضل جهود الأهلي، تمت الموافقة على حضور 30 ألف مشجع في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.

يأتي هذا في إطار استعدادات الأهلي للمباراة المرتقبة، حيث سيخوض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم السبت.

يُشار إلى أن الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي، بعد تحقيقه للبطولة على حساب الوداد المغربي.

الأهلي الأهلي أمام سان جورج الأهلي ضد سان جورج الأهلي ضد سان جورج مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر يوتيوب مباراة الأهلي اليوم مباشر تويتر مباراة الأهلي اليوم مباشر يلا كورة الساعه كم مباراة الأهلي اليوم الاهلى لايف الاهلي مباشر الأهلي مباشر اليوم الاهلي وسان جورج الأهلي وسان جورج بث مباشر الأهلي وسان جورج مباشر أهداف مباراة الأهلي وسان جورج سان جورج بث مباشر بث مباشر الاهلي اليوم بث مباشر الأهلي وسان جورج بث مباشر مباراة الأهلي وسان جورج تشكيل مباراة الأهلي أمام سان جورج ماتش الأهلي وسان جورج مباراة الأهلي وسان جورج مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد سان جورج مباراة الاهلي مباشر مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج مواجهات الأهلي وسان جورج موعد مباراة الأهلي وسان جورج Saint George vs Al Ahly SC مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج يلا شوت مشاهدة مباراة المريخ السوداني اليوم بث مباشر مباراة المريخ السوداني اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وسانت جورج اليوم مباراة الاهلي اليوم مباراة الهلال وسان جورج بث مباشر بث مباشر الهلال وسان جورج موعد مباراة الاهلي القادمة مباراة الهلال السوداني اليوم بث مباشر الأهلي اليوم مباراة اليوم مباشر موعد مباراة الأهلي في دوري الأبطال موعد مباراة الأهلي وسان جورج الاثيوبي ahly قناة الاهلى بث مباشر مباراة الأهلي وسان جورج الاثيوبي مباريات اليوم بث مباشر الأهلي وسانت جورج بث مباشر مباراه الاهلي وسان جورج الاثيوبي موعد مباراة الاهلي وسانت جورج اخبار الأهلي بث مباشر قناة اون تايم القنوات الناقله لمباراه الاهلي وسانت جورج الاثيوبي
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام تويتر (1 - 1 ): كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت [صلاح يسجل]

كورة لايف الآن ( 1 - 1 ) آلحين بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي [البريميرليج]

بث مباشر الآن ( 1 - 1 ) | كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي ضد سانت چورچ تويتر ( 0 - 0 ): الآن مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت [ أفريقيا يا أهلي ]

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سانت جورج بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. رفض دعوى منع بيكا وشاكوش من الغناء

عاجل.. موسيماني يقترب بقوة من الدوري المصري عبر هذا الفريق

بث مباشر مباراة الأهلي ضد سان جورج تويتر آلحين ( 0 - 0 ): كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت [بطولة الكاف]