بث مباشر مباراة الأهلي و سانت جورج الأثيوبي تويتر | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم (يلا شوت) في دوري أبطال أفريقيا

تقدم بوابة الفجر بث مباشر مباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي تويتر | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم (يلا شوت) في دوري أبطال إفريقيا في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. المباراة من المقرر أن تُقام على استاد القاهرة الدولي.

وافق مسؤولو نادي سان جورج الإثيوبي على أن يتم استضافة الأهلي في مباراته الذهاب على أرضية استاد القاهرة الدولي. تم اتخاذ هذا القرار بعدما رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" إقامة المباراة في إثيوبيا.

وسيتجدد لقاء الأهلي مع سان جورج في مباراة الإياب يوم 29 سبتمبر على نفس الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري لقاء الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي باعتبارها الناقل الحصري للمواجهة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولير إلى تحقيق الفوز في مباراته الأولى في مسعى للدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وقد طالب كولير لاعبيه بالالتزام بالجوانب التكتيكية والخططية وبضرورة التسجيل في وقت مبكر في المباراة. وحذر كولير من أهمية عدم الاستهانة بالمنافسين في مثل هذه المباريات، حيث يمكن أن تحمل مفاجآت غير متوقعة.

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من جانبه، يسعى نادي سان جورج الإثيوبي إلى تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب. يذكر أن النادي الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، وهذه المباراة هي بداية رحلته للدفاع عن اللقب والمضي قدمًا في المسابقة القارية.

موعد مباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في ذهاب الدور الثاني لمنافسات موسم 2023-24 من دوري أبطال إفريقيا هو يوم الأحد 24 سبتمبر 2023 على استاد القاهرة الدولي وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تردد قنوات أون سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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مشوار سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.