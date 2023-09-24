بث مباشر الآن |كورة لايف آلحين ( 0 - 0 )مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج اليوم يلا شوت

لقاء الشياطين الحمر Saint George vs Al Ahly SC اليوم، مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي التي تجري الليلة تمثل حدثًا هامًا جدًا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي والطاقم الفني واللاعبين على حد سواء. إنها مباراة تحمل رسالة واضحة وقوية من الفريق، وهي رسالة تشير إلى عزمهم واصرارهم على الحفاظ على لقبهم وتحقيق الفوز بالبطولة للمرة الثانية عشرة في تاريخهم الرياضي العريق.

يعكس لقاء الليلة تحديًا جديدًا بالنسبة للأهلي وسان جورج، حيث يسعى الفريق المصري للظهور بأداء قوي وتحقيق الفوز في هذه المواجهة. من المؤكد أن الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في ملعبه وأمام جماهيره الوفية.

تأتي هذه المباراة بعد خسارة الفريق الأهلي للقب السوبر المصري أمام اتحاد العاصمة الجزائري. وهذا الخسارة لم يمر مرور الكرام على الأهلي، ولكنها أعطتهم دافعًا إضافيًا للعودة بقوة وتحقيق النجاح في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ستُلعب المباراة على أرض استاد القاهرة الدولي، وستنقل عبر قناة أون تايم سبورت المصرية، مما يتيح للجماهير المصرية داخل وخارج مصر فرصة متابعة المباراة بسهولة.

تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، وستكون مباراة مثيرة بالتأكيد. يتطلع الأهلي إلى تحقيق النجاح والتقدم في البطولة، وهم عازمون على تقديم أداء قوي والتأكد من أن رسالتهم قوية وواضحة في هذه المباراة.

ما هي تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج

- حراسة المرمى: (محمد الشناوي).

- خط الدفاع: (محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول).

- خط الوسط: (إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج).

- الهجوم: (حسين الشحات - محمود كهربا - أحمد عبدالقادر).

إن هذا التشكيل يعكس استعداد الأهلي لهذه المواجهة والتزامه بتحقيق النجاح. سيكون لديهم دعم جماهيري كبير، وسيعملون بكل تفاني لتحقيق الانتصار وتحقيق أهدافهم في البطولة.

مباراة الليلة بين الأهلي وسان جورج ليست مجرد مباراة عادية، بل هي مواجهة تاريخية تجمع بين الفريقين على المستوى الأفريقي. إذا نظرنا إلى سجل مواجهات سان جورج مع الأندية المصرية بصفة عامة، نجد أن هذه المباراة هي اللقاء رقم 12 الذي يجمعه مع أندية مصرية.

وتعكس نتائج مواجهات سان جورج مع الأندية المصرية توازنًا نسبيًا، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وخسر مثلهم، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل. هذا يظهر التحدي الذي يمثله سان جورج عندما يواجه الأندية المصرية، ويجعل المباراة الليلة أكثر إثارة وتوترًا لكلا الفريقين.

إن سجل سان جورج يعكس التحضيرات الجادة التي يقوم بها الفريق الإثيوبي لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، ويضعهم في وضع تحدي ومنافسة لا تقل أهمية عن أي مباراة أخرى. تبقى المباراة في انتظارنا، ونتطلع إلى متابعة هذه المواجهة التاريخية على أمل أن تقدم كرة القدم الأفريقية عرضًا مثيرًا وممتعًا لجماهير الفريقين وعشاق اللعبة على حد سواء.

موعد الأهلي وسان جورج

17.00: – الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي.

18.00: – السادسة مساءً بتوقيت كلًا من تونس/ المغرب/ الجزائر.

19.00: – الساعة السابعة مساءً بتوقيت كلًا من دولة فلسطين/ ليبيا/ السودان.

20.00: – الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كلًا من مصر/ السعودية/ قطر/ البحرين/ الكويت/ العراق.

21.00: – الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كلًا من دولة الإمارات العربية المتحدة/ دولة سلطنة عٌمان.

مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج دون تقطيع

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج مباشرةً

يمكنكم متابعة نتيجة مباراة الأهلي وسان جورج وأحداث المباراة بالتفصيل على الهواء مباشرًا، من خلال قناة أون تايم سبورت الفضائية على ترددها على النايل سات 11651، معامل استقطاب رأسي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5.

مباراة الأهلي ضد سان جورج

المباراة الأهلي & سان جورج المنافسة دوري أبطال إفريقيا الموعد الأحد 2023-09-24 الساعة 20.00 بتوقيت القاهرة القناة الناقلة أون تايم سبورت الملعب القاهرة الدولي

معلق مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي اليوم في كأس السوبر المصري

أعلنت قناة أون تايم سبورت عن معلق مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي اليوم، وهو المعلق الرياضي محمد الكواليني.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج دون تقطيع | من هنــــا

ويقدم الفقرة التحيكيمة أحمد خيري برفقة الخبير التحكيمى أحمد الشناوى، والمراسلين من أرضية الملعب وهم إبراهيم عمر وحسن غنيمة.

حكم مباراة الأهلي اليوم

اختار الإتحاد الأفريقى، كاف، حكم مباراة الأهلي الليلة، وهو الحكم التشادى ألفريد أرمي حكمًا للساحة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج دون تقطيع | من هنــــا

ويعاون حكم مباراة الاهلي وسان جورج اليوم الثنائي عيسى بوجولا، وحافظ موسى، والحكم الرابع عبدالكريم عثمان.

ويتواجد في غرفة الفار أحمد إيدي من تنزانيا، بينما يتولى محمد سلطان إدارة اللجنة الطبية.