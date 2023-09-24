يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم .. YALLASHOOT

الأهلي في إفريقيا Al Ahly vs Saint George اليوم، يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم.. YALLASHOOT، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مباراة نادي الأهلي المصري ونادي سانت جورج الإثيوبي، والتي تعد واحدة من أبرز المباريات في دوري أبطال إفريقيا لعام 2023. ستقام هذه المواجهة الحاسمة على أرضية "ستاد القاهرة الدولي"، وسيكون هذا اللقاء هو بداية مشوار الأهلي في البطولة حيث يسعى الفريق المصري الكبير للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

الأهلي المصري، والذي يعد واحدًا من أكبر وأنجح الأندية في تاريخ كرة القدم الإفريقية، يتطلع إلى تكرار إنجازاته والمحافظة على لقب دوري أبطال إفريقيا. يمتلك الأهلي رصيدًا مذهلًا من الألقاب في هذه البطولة، حيث حقق اللقب الغالي 11 مرة في تاريخه. وكان آخر هذه الانتصارات في الموسم الماضي عندما نجح في الفوز على نادي الوداد المغربي بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2. يعتبر هذا الإنجاز إنجازًا كبيرًا بالنسبة للأهلي ومشجعيه، وهو دليل على تفوق الفريق في البطولات القارية.

يبدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم بالطموح والتطلع لتحقيق اللقب مرة أخرى. وفي خطوة نحو تحقيق هذا الهدف، استهل الفريق مشواره في الدوري المصري بفوز ساحق على المصري البورسعيدي، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد. هذا الانتصار قدمه الأهلي كرسالة قوية لجميع المنافسين في البطولة، مؤكدًا على جاهزيته وقدرته على المنافسة على الألقاب.

على الجانب الآخر، يعد نادي سانت جورج الإثيوبي من الأندية القوية في منطقة شرق إفريقيا. يأمل الفريق الإثيوبي في الظهور بشكل مميز في هذا الموسم من دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على البطولة. لا شك أنه سيكون لديهم رغبة قوية في تحقيق النجاح وإثبات وجودهم على الساحة القارية.

هذه المباراة ستشهد حضور الجماهير في الملعب بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع. سيكون لحضور الجماهير دور كبير في تحفيز الفريقين وزيادة حماس اللاعبين. إن روح المنافسة والتحدي ستكون على أشدها، وسيكون لدى الجماهير الفرصة للتعبير عن دعمهم لفرقهم المفضلة.

بالنسبة للمشجعين الذين لا يمكنهم حضور المباراة في الملعب، يمكنهم مشاهدة اللقاء مباشرة عبر التلفزيون أو البث المباشر عبر الإنترنت. ستكون هذه البطولة فرصة رائعة للاستمتاع بمشاهدة أفضل الفرق في القارة الإفريقية ومتابعة الأكشن والتشويق على الشاشة.

باختصار، مباراة الأهلي وسانت جورج تعد واحدة من أبرز المواجهات في دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم. يترقب عشاق الكرة الإفريقية هذا اللقاء بشغف كبير، حيث سيشهدون تنافسًا عالي المستوى ومشاهد رائعة على أرضية الملعب. ستكون هذه المباراة فرصة للأندية لإثبات أنفسها والمنافسة على البطولة القارية الغالية.

تشكيل الأهلي أمام سانت جورج

محمد الشناوي

علي معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – كريم فؤاد

مروان عطية – إمام عاشور – أليو ديانج

أحمد عبد القادر – كهربا – حسين الشحات

موعد مباراة الأهلي وسانت جورج

تنطلق بداية مباراة الأهلي وسانت جورج على أرضية ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وكذلك المملكة العربية السعودية، على أن تبدأ في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات وذلك اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج دون تقطيع | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج دون تقطيع | من هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسانت جورج

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج عبر قناة OnTime Sports HD التابعة لمجموعة قنوات أون تايم سبورت المصرية والتي تملك حقوق نقل مباريات الدوري المصري وكذلك البطولات الأفريقية الكبرى، فيما سوف يعلق على مباراة الأهلي وسان جورج المعلق الرياضي “محمد الكواليني”.

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