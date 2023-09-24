كورة لايف الآن (1 - 0 ) مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر.. يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر .. يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر.. يلا شوت، بث مباشر مباراة الأهلي وسان جورج مساء اليوم الأحد الموافق 24-9-2023، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «القاهرة الدولي».

الأهلي يسجل الاول بقدم الشحات

في لحظة مليئة بالإثارة والمهارة الفائقة، نجح حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، في إحراز هدف رائع لفريقه في الدقيقة 29 من المباراة. قام الشحات بأداء استثنائي ترك انطباعًا قويًا على الملعب.

بدأت هذه اللحظة المميزة بمراوغة رائعة من قبل حسين الشحات بعدما استلم الكرة في منتصف الملعب. استخدم مهارته الفردية والثقة في نفسه ليتفوق على مدافعي فريق سان جورج ببراعة وسرعة.

ولكن هذا لم يكن كافيًا بالنسبة له، حيث قام بتوجيه تسديدة دقيقة نحو المرمى بعد المراوغة الرائعة. اختار الزاوية اليسرى للمرمى ونفذ الركلة بمهارة وبراعة. كانت التسديدة قوية ومتقنة، ولم يكن لحارس سان جورج أي فرصة للتصدي لها.

سكنت الكرة الشباك ببراعة، وهذا الهدف الرائع أضاف نقاطًا مهمة على لوحة النتيجة لصالح الأهلي. انفجرت الجماهير في فرحة هائلة احتفالًا بتسجيل هذا الهدف الرائع، وبالتأكيد ستظل هذه اللحظة في ذاكرة عشاق النادي الأحمر لفترة طويلة.

مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر، وحيث يستهل النادي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات دور الـ32 من زمن المسابقة.

وحقق النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال الموسم المنصرم على حساب فريق الوداد المغربي، بعد أن نجح المارد الأحمر في الفوز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفرض رجال مارسيل كولر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أرضية مركب «محمد الخامس»، ويحصد النجمة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر، ويدخل النادي الأهلي، مباراة فريق سان جورج الإثيوبي، وهو يعاني من العديد بالغيابات التي قد تؤثر على كتيبة مارسيل كولر خلال المباراة، ويغيب عن المارد الأحمر كل من، عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي وبيرسي تاو، للإصابة.

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فيما يفقد الأهلي خدمات المغربي رضا سليم للإيقاف، وذلك عقب طرده مع الجيش الملكي في بطولة الكونفدرالية خلال الموسم الماضي، حيث غاب عن مباراة مع فريقه السابق والثانية ستكون مع الأهلي.

بينما يغيب المهاجم الفرنسي الجديد للفريق الفرنسي أنتوني موديست عن الأهلي خلال المباراة، نظرًا لعدم قيده في القائمة الإفريقية الأولى، وبالتالي لن يكون متاحا قبل دور المجموعات حال تأهل إليه الأهلي.

بث مباشر مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال إفريقيا

وتقام مباراة الأهلي وسان جورج، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023-2024، اليوم الأحد الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.