بث مباشر مباراة النادي الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت

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بث مباشر مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري الأبطال دون تقطيع

ويستضيف الفريق الأحمر منافسه الإثيوبي سانت جورج في مواجهة مثيرة تعتبر بداية مشوار الفريق في البطولة القارية.

ويسعى الأهلي الحائز على لقب دوري أبطال إفريقيا ويعتبر البطل الأكثر نجاحا في تاريخه عدة مرات إلى مواصلة تحقيق النجاحات والألقاب. ويتطلع الفريق هذا الموسم إلى تحقيق المزيد من الإنجازات وتقديم الأداء المتميز في مبارياته.

مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

ويشعر المشجعون المصريون بالسعادة لأن مباريات الذهاب والإياب في دور الـ 32 ستكون متاحة للمشاهدة على القنوات المحلية المفتوحة.

يأتي ذلك لأن سانت جورج الإثيوبي لا يمتلك ملعبًا جاهزًا وفقًا لقواعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وبالتالي، سيتيح ذلك الفرصة للجماهير لمتابعة مباراتي الذهاب والإياب ودعم الفريق الذي يمثله. هم.

موعد مباراة الاهلي وسان جورج

تقام اليوم مباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانت جورج وفريق الأهلي المستضيف، على ستاد القاهرة الدولي.

هل تذاع مباراة الاهلي اليوم

هل تذاع مباراة الاهلي اليوم ؟.. تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة 32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2024، ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين على أرض الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا

من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا قناة ON Time Sports مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 عبر القنوات المفتوحة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | من هنــــا رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | من هنــــا

تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

تشكيل الأهلي اليوم ضد سان جورج الإثيوبي