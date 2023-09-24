كورة لايف الآن ( 0 - 0 ) آلحين بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني | يلا شوت REAL MADRID

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

قمة مدريد بين Real Madrid vs Atletico Madrid اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني | يلا شوت ، يعتبر ديربي مدريد واحدًا من أكبر الأحداث الرياضية في عالم كرة القدم، وهو يحظى بمتابعة عشاق اللعبة حول العالم. إن مواجهة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد لها مكانة خاصة في تاريخ الليجا الإسبانية، حيث يكون السباق دائمًا محمومًا بين الفريقين العريقين.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر تغطية حية

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تعتبر هذه المباراة فرصة حقيقية لمحبي الكرة لمشاهدة أفضل الفرق في إسبانيا تتنافس في مباراة تحمل وزنًا تاريخيًا ورمزية كبيرة. إن الديربي يتيح للجماهير فرصة للتشجيع والتفاعل مع أبطالهم ورؤية أبرز النجوم الكروية في العالم يخوضون تلك المواجهة الحماسية.

يعد هذا الديربي لا يقل أهمية عن أي منافسة قارية أو دولية، حيث يتنافس فيه الفريقان على مدار السنة والمواسم، وتحظى مبارياتهما بمتابعة كبيرة من قبل عشاق كرة القدم. بالتأكيد، ستكون هذه المواجهة القوية من أبرز الأحداث الرياضية في عالم الرياضة هذا اليوم، وستتيح للجماهير فرصة متابعة التنافس الشرس بين الفريقين والتمتع بأجواء الحماس والمتعة الكروية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024

وأعلنت الليجا الإسبانية، موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني، لتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فيما يبدأ كلاسيكو مدريد اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وأتلتيكو | من هنــــا

أُعلن عن موعد المباراة المثيرة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، حيث ستبدأ المواجهة الرياضية الرائعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. أما لمتابعي اللقاء في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فسيكون بإمكانهم مشاهدته في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مناطقهم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وأتلتيكو | من هنــــا

وكما لا يمكن نسيان مشجعي كرة القدم في تونس والمغرب والجزائر، ستنطلق مباراة الكلاسيكو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مناطقهم. تلك اللحظات المميزة والمنتظرة بشغف ستجمع بين عشاق اللعبة في جميع أنحاء العالم لمتابعة هذا الديربي المثير، الذي يعد من أبرز وأهم مباريات الليجا الإسبانية.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

تترقب الجماهير انطلاق كلاسيكو مدريد، لذا يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024، والتي سوف تنقلها بث مباشر، مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، باعتبارها الحاصلة على حقوق إذاعة جميع مباريات الليجا الإسبانية، للعملاء التابعين لها داخل نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن تنقل بشكل محدد مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم، عبر تردد beIN Sports HD 3 التالي.

تردد قناة beIN Sports HD 3 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

أسندت لجنة حكام الدوري الإسباني 2023/2024، إدارة ديربي مدريد اليوم، إلى الحكم خافيير ألبيرولا روخاس، لتكون هذه المباراة أول لقاء يديره بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، هذا إلى جانب تعيين الحكم كوادرا فرنانديز كحكم لتقنية الفيديو.

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

يتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد اليوم، في الكلاسيكو الذي سيجمعه مع الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد، ضمن قمة الدوري الإسباني، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فاسكيز، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، فيران جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، كامافينجا.

الهجوم: جود بيلنجهام، رودريجو، خوسيلو.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

يأتي تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع، لمباراة ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024، كالتشكيل الآتي: